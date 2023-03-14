Потом потери будут больше: офицер штурмовой бригады объяснил, почему ВСУ не уходят из Бахмута
Западные аналитики и партнеры отмечают, что Бахмут имеет не только большое стратегическое значение. Так, удержание города очень символично для обеих сторон.
Впрочем, нам так или иначе нужно освобождать украинскую землю. Так что суть не в символизме. Об этом 24 Каналу сказал майор ВСУ, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов.
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"Мы можем ситуативно оттянуться на другие боевые порядки, сохранить жизнь того или иного бойца и спасти метр-два квадратных земли", – заметил военный.
Но, согласно тактике ведения боевых действий, отмечает майор, восстанавливать позиции сложнее, чем их удерживать. Сегодня очень важно стоять на оборонных рубежах и делать все, чтобы останавливать врага.
"Символизма у Бахмута для меня напрямую нет. У меня есть четкие задачи по обороне. Это будет Бахмут, другой поселок или город – я буду его так же защищать", – резюмировал Кудряшов.
Последние потери врага
- Российская армия продолжает терять на фронте тысячи единиц личного состава. В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 740 оккупантов.
- Так, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 160 540 солдат. Цифра не окончательная, потому что подсчет усложнен из-за интенсивных боевых действий.
- Кроме того, россияне несут огромные потери в технике. За последние сутки наши военные уничтожили: 10 танков, 15 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 1 средство ПВО, 11 БПЛА оперативно-тактического уровня, 13 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 5 единиц специальной техники.