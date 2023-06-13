Напуганные и неадекватно ведут себя, – военный рассказал о действиях россиян в Бахмуте

Россия продолжает нести безумные потери в Бахмуте. Новые подразделения врага очень напуганы, поэтому ведут себя неадекватно.

Об этом 24 Каналу рассказал старший солдат 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Антон Петровский. По его словам, сказывается конфликт между российской армией и ЧВК "Вагнера".

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"Пришедшие на замену предыдущим подразделениям очень напуганы и ведут себя неадекватно. Они не имеют никаких успехов, но зато несут еще большие потери", – отметил Петриковский.

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Россияне демонстрируют отсутствие рациональной оборонной стратегии. Они просто продолжают забрасывать все мясом.

ВСУ набирают темпы

Ранее спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявлял, что Россия заменяет вагнеровцев на разные добровольческие объединения, "Боевой армейский резерв страны" (БАРС), территориальные войска, другие ЧВК типа "Ветеран" и "Лига", роты "Шторм Z".

В свое время вагнеровцам удалось "мясными штурмами" отбить значительную часть городской застройки в самом Бахмуте. Но они так и не смогли полностью взять территорию города. К тому же украинские штурмовые бригады постоянно давили по флангам, просто теперь это приобрело большие масштабы.

"Мы перманентно освобождаем посадку за посадкой все большими темпами. Я думаю, это будет только нарастать", – добавил Петриковский.

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