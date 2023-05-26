Путин в Бахмуте попал в ловушку Гитлера, Пригожин понял это первым, – экс-агент КГБ

Отчаянные попытки путинской России захватить Бахмут в Донецкой области напоминают тождественную жажду гитлеровской Германии по отношению к Сталинграду. Российский диктатор может попасть в такую же ловушку, как и немецкий.

Такое мнение 24 Каналу выразил бывший работник внешней разведки КГБ Сергей Зеленько. По его словам, главарь вагнеровцев Евгений Пригожин уже понял это.

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"В Бахмуте у нас появился отличный шанс сделать для Путина тот Сталинград, которым он стал для Гитлера", – сказал Зеленько.

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Как и Сталинград, Бахмут кажется практически захваченным. Но фланги российской армии постоянно отодвигаются, поэтому оккупанты могут оказаться в "тисках", если не успеют вовремя выйти.

Почему вагнеровцы потерпели поражение под Бахмутом

"Вагнеровская операция никогда не планировалась как война в поле против регулярной армии. Их основной театр военных действий в Сирии, Азии, Африке, Южной Америке. Они контролировали месторождения золота, нефтепромыслы, какие-то стратегические объекты", – отметил бывший разведчик.

Зеленько добавил, что из вагнеровцев выжали все, что можно было. Дальнейшее использование их в войне против Украины будет означать то же, что "умножить на ноль". Пригожин сразу это понял.

Ситуация под Бахмутом: коротко