Последний решающий бой: почему оккупанты изменили подход к взятию Бахмута
Россияне не отказываются от своей цели захватить Бахмут, несмотря на многочисленные неудачи и безумные потери. Так, враг постоянно меняет тактику.
Захватчики испытывали немало разных подходов, они пытаются подстроиться под ситуацию. Это только благодаря ППК "Вагнер", в этом есть опасность. Об этом 24 Канала сказал военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.
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Будут сражаться до последнего вагнеровца
Россияне не ставят глобальные цели, а наоборот – выбирают небольшие, чтобы их можно было выполнить. По словам Гетьмана, в районе Бахмута они ориентируются и ставят задачу с учетом ситуации, которая складывается на поле бои.
Это отличается от обычных действий регулярной российской армии, когда они получают приказ, никак не связанный с реальной ситуацией. К примеру, окопы рыть. Зачем? Но они роют,
– объяснил военный аналитик.
Они будут постоянно менять тактику, пока там осталась какая-то часть "Вагнера", чтобы добиться успеха. Евгений Пригожин уже заявлял, что "Бахмут захвачен", "все идет по плану".
Им обязательно нужно это сделать. Или перерезать пути к Временному Яру и Константиновке, чтобы мы не могли туда поставлять боеприпасы или непосредственно уличные бои,
– отмечает майор запаса ВСУ.
Наши бойцы утверждают, что оккупанты уже бросили все возможное на этот бой. Больше резервов у противника нет.
"Если им не удастся сделать это сейчас, то через неделю – две у них просто не будет кем это делать. По крайней мере из той группировки, которая находится вокруг Бахмута. Для них это, вероятнее всего, последний решающий бой", – резюмировал ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.
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Последние потери врага
- "Вторая армия мира" продолжает терять своих бойцов в Украине. В Генштабе ВСУ сообщили, что на 7 апреля количество ликвидированных захватчиков составляет по меньшей мере 177 110 человек.
- За последние сутки наши воины уничтожили еще 480 оккупантов. Заметим, что цифра приблизительна, так как осуществлять точные подсчеты в условиях ожесточенных боев невозможно.
- Кроме того, враг теряет немало техники. С 24 февраля 2022 года украинские военные уничтожили: 3 633 танков, 7 016 боевых бронированных машин, 2 722 артиллерийских систем, 533 РСЗО, 281 средств ПВО, 306 самолетов, 292 вертолета, 2 291 БпЛА оперативно-тактического уровня, 911 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 5 587 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 394 единицы специальной техники.