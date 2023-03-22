Давление россиян в Бахмуте ослабевает: военный обозреватель назвал 2 причины

По данным британской разведки, интенсивность российского штурма Бахмута в Донецкой области постепенно спадает. Это связано с тем, что у оккупантов возникли серьезные проблемы.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, ослабление российского штурма Бахмута связано с 2 факторами.

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ЧВК "Вагнера" не может компенсировать потери

Военный обозреватель напомнил, что в течение длительного времени основной силой, шедшей на штурм Бахмута, были наемники ЧВК "Вагнера". Однако сейчас это военное формирование теряет количественное превосходство.

Вагнеровцев уже не могут так масштабно использовать, как живую силу. У них нет системы компенсации потерь, которая работала бы полноценно,

– отметил Коваленко.

Компенсация потерь в ЧВК "Вагнера" происходит не на том уровне, как было в то время, когда у Евгения Пригожина была возможность вербовать заключенных в российских тюрьмах.

"А регулярные российские войска, в первую очередь, десантники не готовы идти на штурм в первой линии и отправляют впереди себя именно вагнеровцев. А их уже недостаточно для того, чтобы осуществлять волны "мясных" штурмов", – объяснил Коваленко.

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Россияне рассредоточили ресурс

Во-вторых, по словам военного обозревателя, российские войска постепенно растягиваются по линии фронта на Востоке Украины.

Россияне пытаются продвигаться к Северску и к господствующим высотам на северо-западном направлении. При этом они растягивают фланги и рассредоточивают ресурс. Им не хватает этого ресурса, чтобы полноценно обеспечить каждое направление, в частности, и штурмовые действия в Бахмуте.

– отметил Коваленко.

Соответственно, как отметил военный обозреватель, давление российских сил на Бахмут постепенно ослабевает. Оккупанты менее интенсивно атакуют город, чем делали это в январе – феврале 2023 года.

Ситуация у Бахмута: коротко