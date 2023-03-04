ССО зашли в Бахмут: полковник ВСУ рассказал, как изменится оборона города
Единственный мост, который соединял выход из Бахмута в Часов Яр, разрушен. В Бахмуте работают Силы специальных операций ВСУ, которые взорвали мост для выполнения задач.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, теперь ССО ВСУ будут оборонять город внутри городских застроек.
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Оборонять Бахмут будут ССО ВСУ
Свитан отметил, что среди украинских военных провели ротацию. Есть информация, что из города вышли мотопехотные подразделения, а оборонять город будут Силы специальных операций ВСУ.
Силы спецопераций – это люди, которые годами учились выполнять боевые задания в городских застройках. Именно они в свое время в Мариуполе, Северодонецке уничтожали россиян. Задача стоит уничтожить как можно больше вражеских войск,
– объяснил он.
Полковник ВСУ предположил, что в ближайшее время защитники будут оборонять Бахмут внутри городских застроек. Именно для этого вышли мотопехотные подразделения, а мосты были взорваны для выполнения боевых задач.
"Переформатирование очень грамотное и правильное, потому что россияне подошли к городу очень близко. Поэтому режим переведен с работы мотопехоты в режим сил спецоперации", – считает Свитан.
Свитан об обороне Бахмута: смотрите видео
Новая схема обороны города
Командующий Сухопутными Войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский приехал в Бахмут, где продолжаются самые ожесточенные бои. В городе он заслушал доклады командиров о положении дел в подчиненных подразделениях, ознакомился с проблемными вопросами повышения обороноспособности наших подразделений на линии фронта.
Роман Свитан отметил, что это свидетельствует о том, что сейчас ВСУ развивают новую схему обороны города, а гарнизон выполняет боевые задачи.
"Задание в удержании этого рубежа. Его можно удержать, далее уничтожать российскую армию в больших количествах. Первая задача любого войска – уничтожать вражескую армию", – добавил военный эксперт.
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В британской разведке рассказали о ситуации в Бахмуте
- В Бахмуте Донецкой области продолжаются интенсивные бои. Украинская оборона под сильнейшим давлением со стороны российских захватчиков. Об этом сообщает минобороны Великобритании. Ведомство также сообщило о разрушении мостов Вооруженными силами Украины.
- Отмечают, что регулярные войска России и силы ЧВК "Вагнер" на 4 марта совершили дальнейшее продвижение к северным окрестностям города. Эта часть Бахмута удерживается Украиной, но уязвима к атакам России с трех сторон.
- По данным британской разведки, Украина усиливает этот участок фронта элитными подразделениями.
- За последние 36 часов два ключевых моста в Бахмуте были разрушены, включая жизненно важный мост, соединяющий город с последним основным путем поставки из Бахмута в город Часов Яр, сообщила разведка.
- В британской разведке констатируют, что удерживаемые Украиной маршруты поставок Бахмута становятся все более ограниченными.