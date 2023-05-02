Главное оружие в Бахмуте сейчас – гранаты: офицер ВСУ рассказал, как изменились бои в городе
Бахмут остается самой горячей точкой на фронте, там продолжаются тяжелые бои. Ситуация меняется даже не каждый день, а каждый час. Россия контролирует 80% города, остальную часть – Силы обороны Украины.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер ВСУ, боец бригады имени Ивана Богуна Тарас Березовец. По его словам, россияне закидывают гранатами здания в Бахмуте.
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Россияне контролируют руины
Березовец отметил, что Россия пытается захватить Бахмут. 80% города контролирует Россия, остальную часть – Силы обороны Украины. Ситуация в Бахмуте меняется каждый час.
Как сказал генерал Сырский, в результате украинского контрнаступления удалось отбить и взять под свой контроль территории, которые были ранее потеряны. Ситуация в городе до сих пор остается под контролем ВСУ, потому что противник фактически контролирует развалины. Контроль над этими руинами ничего не дает врагу,
– сказал он.
Офицер ВСУ подчеркнул, что в районе Часового Яра и в направлении Краматорска укрепленные украинские позиции, поэтому оккупанты не смогут выходить на оперативное пространство дальше, там их встречают украинские Силы обороны.
Березовец о боях за Бахмут: смотрите видео
Оккупанты забрасывают здания гранатами
Тарас Березовец объяснил, почему россияне используют в Бахмуте тактику выжженной земли. Иным способом врагу не удается захватить руины. Также много коммуникаций города находится под землей. Россияне хотят все уничтожить.
"Противник заходит и забрасывает гранатами любые помещения. В ночное время применение любого стрелкового оружия сразу привлекает внимание. В ночное время противника атакует в основном только гранатами, потому что непонятно откуда они прилетели", – рассказал офицер ВСУ.
Боец бригады имени Ивана Богуна заметил, что у россиян дроны с тепловизорами. Они могут контролировать здания, где находятся украинские защитники.
Поскольку противник сейчас применяет дроны в ночное время на контрасте человеческого тела и холодного воздуха, легко определить, на каком этаже и в какой комнате находятся украинские Силы обороны. Как только враг замечает присутствие украинских воинов, туда сразу начинает лететь все: гранатометы, СПГ и так далее,
– говорит Березовец.
Героическая оборона Бахмута
Как отметил Березовец, сейчас оборона Бахмута намного тяжелее, чем несколько месяцев назад. Захватчики используют даже аэроразведку, а в городе нет воды, света, газа. Самая большая проблема у ВСУ с питьевой водой.
"Самая большая проблема с водой. Поэтому бойцы вынуждены использовать обеззараживающие таблетки, чтобы пить воду, в том числе неочищенную из канализации. Бросается обеззараживающая таблетка, чтобы не подхватить кишечную палочку и так далее. Нехватка питьевой воды – одна из самых больших проблем", – добавил военный.
Сырский принял решения на Бахмутском направлении
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский снова приехал на Бахмутское направление. Генерал-полковник вместе с командирами принял ряд важных решений, направленных на обеспечение эффективной обороны и нанесение максимальных потерь противнику.
- Сырский пообщался с защитниками восточного фронта и вручил им подарочные награды. Во время общения с военными генерал-полковник сказал, что, несмотря на все прогнозы, наши воины продолжают уничтожать ЧВК "Вагнера" и другие наиболее боеспособные подразделения врага.
- Он подчеркнул, что сдерживание оккупантов на Бахмутском направлении дает возможность подготовиться нашим резервам к дальнейшим действиям. Сырский добавил, что Бахмут держится. Наши командиры и воины – это герои современности, которые ежедневно разбивают планы врага.