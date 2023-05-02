Главное оружие в Бахмуте сейчас – гранаты: офицер ВСУ рассказал, как изменились бои в городе

Бахмут остается самой горячей точкой на фронте, там продолжаются тяжелые бои. Ситуация меняется даже не каждый день, а каждый час. Россия контролирует 80% города, остальную часть – Силы обороны Украины.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер ВСУ, боец бригады имени Ивана Богуна Тарас Березовец. По его словам, россияне закидывают гранатами здания в Бахмуте.

Читайте также Кровопролитные бои за Бахмут, авиаудары по Авдеевке и Белогоровке: карта боевых действий за 2 мая

Россияне контролируют руины

Березовец отметил, что Россия пытается захватить Бахмут. 80% города контролирует Россия, остальную часть – Силы обороны Украины. Ситуация в Бахмуте меняется каждый час.

Как сказал генерал Сырский, в результате украинского контрнаступления удалось отбить и взять под свой контроль территории, которые были ранее потеряны. Ситуация в городе до сих пор остается под контролем ВСУ, потому что противник фактически контролирует развалины. Контроль над этими руинами ничего не дает врагу,

– сказал он.

Офицер ВСУ подчеркнул, что в районе Часового Яра и в направлении Краматорска укрепленные украинские позиции, поэтому оккупанты не смогут выходить на оперативное пространство дальше, там их встречают украинские Силы обороны.

Березовец о боях за Бахмут: смотрите видео

Оккупанты забрасывают здания гранатами

Тарас Березовец объяснил, почему россияне используют в Бахмуте тактику выжженной земли. Иным способом врагу не удается захватить руины. Также много коммуникаций города находится под землей. Россияне хотят все уничтожить.

"Противник заходит и забрасывает гранатами любые помещения. В ночное время применение любого стрелкового оружия сразу привлекает внимание. В ночное время противника атакует в основном только гранатами, потому что непонятно откуда они прилетели", – рассказал офицер ВСУ.

Боец бригады имени Ивана Богуна заметил, что у россиян дроны с тепловизорами. Они могут контролировать здания, где находятся украинские защитники.

Поскольку противник сейчас применяет дроны в ночное время на контрасте человеческого тела и холодного воздуха, легко определить, на каком этаже и в какой комнате находятся украинские Силы обороны. Как только враг замечает присутствие украинских воинов, туда сразу начинает лететь все: гранатометы, СПГ и так далее,

– говорит Березовец.

Героическая оборона Бахмута

Как отметил Березовец, сейчас оборона Бахмута намного тяжелее, чем несколько месяцев назад. Захватчики используют даже аэроразведку, а в городе нет воды, света, газа. Самая большая проблема у ВСУ с питьевой водой.

"Самая большая проблема с водой. Поэтому бойцы вынуждены использовать обеззараживающие таблетки, чтобы пить воду, в том числе неочищенную из канализации. Бросается обеззараживающая таблетка, чтобы не подхватить кишечную палочку и так далее. Нехватка питьевой воды – одна из самых больших проблем", – добавил военный.

Сырский принял решения на Бахмутском направлении