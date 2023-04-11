Если бы не Бахмут, Константиновка была бы разрушена: как ВСУ сдерживают наступление россиян

Продолжаются жесткие бои за Бахмут Донецкой области. ВСУ сдерживают наступательные действия россиян. Очень важно удержать оборону города, потому что если украинские бойцы выйдут из Бахмута, оккупанты разрушат другие города.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политтехнолог, аэроразведчик ДФТО Андрей Коваленко. По его словам, важно держать Бахмут, пока украинские военные готовятся к наступлению.

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Важность обороны Бахмута

Коваленко отметил, что украинское командование приняло верное решение не выходить из Бахмута, а продолжать оборону города.

Если бы мы отошли от Бахмута, вероятно, что сейчас была бы полностью разрушена Константиновка и, возможно, враг бы подходил к Славянску. О Часовом Яре я вообще молчу,

– убежден он.

Аэроразведчик ДФТО подчеркнул, что для ВСУ крайне важно удерживать Бахмут, чтобы россияне не могли выйти на город Часов Яр.

"Очень важно именно в Бахмуте держаться, чтобы враг не дошел до Часов Яра. Часов Яр – это прифронтовый город, который существенно пострадал от обстрелов и продолжает страдать. Очень важно держать Бахмут, пока это возможно, пока прибывает помощь от Запада", – подчеркнул политтехнолог.

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