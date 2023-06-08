Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира тактической группы "Азов" Родион Кудряшов. Он заметил, что красивый город Бахмут, в котором раньше была развита инфраструктура, превратился в руины.
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ВСУ развивают успех
Кудряшов отметил, что российские оккупанты находятся в Бахмуте, но им не удается там закрепиться.
На клочке руин в Бахмуте идут боевые действия, ведутся штурмовые действия ВСУ, где самая главная задача – навязывание динамики непосредственно в городе. Поэтому враг находится там, но закрепиться полноценно ему не удается,
– сказал он.
Заместитель командира тактической группы "Азов" подчеркнул, что в окрестностях Бахмута ВСУ делают все, чтобы улучшить оперативное, тактическое положение и свои позиции.
"Есть активные действия, в частности в выполнении третьей отдельной штурмовой бригады. Сейчас на окраинах инициатива в руках ВСУ. На сегодняшний день есть результаты, будем надеяться, что мы еще улучшим эти их", – добавил военный.
Кудряшов о боях за Бахмут: смотрите видео
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что на Бахмутском направлении Вооруженные Силы Украины перешли от обороны к наступлению. За прошедшие сутки наши войска продвинулись на разных участках от 200 метров до более 1 километра.
- В то же время оккупационные войска перешли к обороне. По словам Маляр, Россия пытается удержать свои позиции. Боевые действия ведет регулярная армия России, враг применяет десантно-штурмовые отряды. Наемники ЧВК "Вагнера" остаются кое-где в тыловых подразделениях.
- Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский опубликовал видео, на котором украинские штурмовые отряды дают отпор оккупантам вблизи Бахмута. На ролике видны воины 3-й отдельной штурмовой бригады.
- Эксперт Центра военно-морского анализа Майкл Кофман заявил, что ВСУ продолжают удерживать окрестности Бахмута, несмотря на яростное давление россиян и постоянные обстрелы. По его мнению, россияне могут лишиться города.