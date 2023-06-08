Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира тактической группы "Азов" Родион Кудряшов. Он заметил, что красивый город Бахмут, в котором раньше была развита инфраструктура, превратился в руины.

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Кудряшов отметил, что российские оккупанты находятся в Бахмуте, но им не удается там закрепиться.

На клочке руин в Бахмуте идут боевые действия, ведутся штурмовые действия ВСУ, где самая главная задача – навязывание динамики непосредственно в городе. Поэтому враг находится там, но закрепиться полноценно ему не удается,

– сказал он.

Заместитель командира тактической группы "Азов" подчеркнул, что в окрестностях Бахмута ВСУ делают все, чтобы улучшить оперативное, тактическое положение и свои позиции.

"Есть активные действия, в частности в выполнении третьей отдельной штурмовой бригады. Сейчас на окраинах инициатива в руках ВСУ. На сегодняшний день есть результаты, будем надеяться, что мы еще улучшим эти их", – добавил военный.

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