Про це 24 Каналу розповів заступник командира тактичної групи "Азов" Родіон Кудряшов. Він зауважив, що красиве місто Бахмут, у якому раніше була розвинута інфраструктура, перетворилося на руїни.

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Кудряшов зазначив, що російські окупанти перебувають у Бахмуті, але їм не вдається там закріпитися.

На клаптику руїн у Бахмуті точаться бойові дії, ведуться штурмові дії ЗСУ, де найголовніше завдання – нав’язування динаміки безпосередньо у місті. Тому ворог перебуває там, але закріпитися повноцінно йому не вдається,

– сказав він.

Заступник командира тактичної групи "Азов" підкреслив, що на околицях Бахмута ЗСУ роблять усе, аби покращити оперативне, тактичне становище та свої позиції.

"Є активні дії, зокрема у виконанні третьої окремої штурмової бригади. Зараз на околицях ініціатива у руках ЗСУ. На сьогодні є результати, будемо сподіватись, що ми ще покращимо ці їх", – додав військовий.

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