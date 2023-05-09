Не даем развивать наступательный потенциал, – Жорин рассказал, как действует Россия в Бахмуте

Россия продолжает штурмовать Бахмут, обстреливает артиллерией и наносит авиационные удары. ВСУ успешно контратакуют позиции оккупантов и не дают врагу развивать наступательный потенциал.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал бывший командир полка "Азов" Максим Жорин. По его словам, когда ВСУ отбрасывают россиян с позиций, то негде закрепиться, потому что Бахмут очень разрушен.

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"Даже учитывая такую сложную ситуацию, наши подразделения пытаются локально контратаковать, чтобы не давать врагу развивать наступательный потенциал. Им это удается. Однако даже когда удается отбросить россиян с некоторых улиц, то почти нет, где закрепиться, потому что город очень разрушен", – заметил он.

Динамичные бои вокруг Бахмута

Жорин отметил, что уже третьи сутки у россиян есть огромные потери в боях вокруг Бахмута, особенно на юге. Захватчики теряют свои позиции, потому что украинским защитникам удается наносить эффективные удары по врагу.

Экс-командир полка "Азов" подчеркнул, что вблизи Ивановского и трассы Бахмут – Константиновка ВСУ успешно контратакуют и отбивают определенные позиции России.

Все очень динамично. Даже получая такие удары, Россия перебрасывает сюда еще дополнительные резервы, пытается сместить фокус артиллерии. Но на юге за последние несколько дней у нас есть определенные успехи,

– сказал собеседник.

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ВСУ успешно держат оборону

Максим Жорин говорит, что оккупанты предпринимают попытки прорваться к северу от города вблизи Хромового и Богдановки, но украинские военные успешно держат оборону.

"У россиян даже это получилось, но их сразу оттуда отбросили. У врага в дальнейшем стоит такая цель. Он пытается отрезать город от логистики, эвакуации, обеспечения. Наши силы там эффективно держат оборону и враг не может достичь успехов", – отметил Жорин.

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