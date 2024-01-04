Враг перебросил на Восток подразделения добровольческого корпуса, – ВСУ о ситуации возле Бахмута
Источник:Киев24
Недавно россияне перебросили с Юга на Бахмутское направление подразделение добровольческого корпуса. Однако в целом обстановка на Востоке Украины остается устойчивой, у россиян успехов нет.
Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Он добавил, что усиления российской армии не произошло.
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Россияне опрокинули войска на Восток
Владимир Фитьо рассказал, что в зоне ответственности ОСГУ "Хортица" общее количество россиян остается более или менее одинаковым. Кардинальных изменений в направлениях нет. Происходит только укомплектование, ротация.
Единственное, что было – с Юга на Бахмутское направление переброшены определенные подразделения добровольческого корпуса для усиления именно на этом направлении. Но существенных изменений оно не принесло,
– объяснил спикер.
Фитьо отмечает, что ответные действия никак не усилили российскую армию. ВСУ дают врагу достойный отпор. Враг не имеет никаких успехов в зоне ответственности ОСГВ "Хортица". Спикер добавил, что всего на этих направлениях размещено около 200 тысяч российских военных.
Боевые действия на Востоке
- Ранее Владимир Фитьо рассказал, что оккупанты начали активные наступательные действия на Востоке еще в начале октября 2023 года. Пока они все же к чему-то готовятся – войска перегруппировываются, оккупанты подтягивают резервы.
- На Бахмутском направлении россияне хотят захватить Часов Яр. Это их задача-минимум. А задача-максимум – выйти, по крайней мере, на административные границы Донецкой области. В настоящее время продолжаются боевые действия вблизи Богдановки.
- Пока каких-то успехов на этом этапе у россиян нет, ВСУ успешно отбивают атаки врага. Украинские военные находятся в активной обороне. При лучшем случае переходят к контратакующим действиям, улучшают свое тактическое положение