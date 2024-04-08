Если оккупанты смогут захватить Часов Яр, сотни тысяч гражданских жителей попадут под огонь российской артиллерии. Это 24 Каналу отметил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.

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Горячие направления на Востоке

Роман Свитан отметил, что в направлении Часового Яра есть две точки – Ивановское и Богдановка, где у украинских защитников недостаточно боеприпасов. Вероятнее всего, сейчас будут приняты решения по увеличению количества боеприпасов, выравнивания линии фронта, сдерживания российских войск в их движении в сторону Часового Яра.

Потерять Часов Яр нельзя. Дело в том, что придется потом катиться к Константиновке, Дружковке, Краматорску и Славянску. Эти 4 города – это сотни тысяч мирных жителей, которые попадут под российскую армейскую артиллерию. Поэтому Часов Яр нужно удерживать,

– объяснил он.

Бахмутское направление на Часов Яр останется горячим следующие несколько месяцев. Также Донецкое направление, где россияне будут пытаться двигаться из-под Авдеевки, Марьинки в сторону Курахово, Карловки и Очеретино. Враг попытается на 15 – 20 километров отодвинуть линию фронта от Донецка.

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Ситуация на левом берегу Днепра

Полковник ВСУ в запасе подчеркнул, что ситуация в районе Крынок очень сложная. Это тяжелое направление как для российских захватчиков, так и для наших Сил обороны.

Для нас левый берег – это через реку. Пока не будет принято решение о форсировании Днепра, о развертывании от тактического до хотя бы уровня оперативного плацдарма на левом берегу, россияне будут пытаться бросить нас в Днепр,

– сказал Свитан.

В последнее время оккупанты немного изменили тактику. Малыми группами они пытаются как-то продвинуться, проникнуть на позиции ВСУ.

Что происходит в Часовом Яру: главное