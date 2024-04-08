Если оккупанты смогут захватить Часов Яр, сотни тысяч гражданских жителей попадут под огонь российской артиллерии. Это 24 Каналу отметил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.
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Горячие направления на Востоке
Роман Свитан отметил, что в направлении Часового Яра есть две точки – Ивановское и Богдановка, где у украинских защитников недостаточно боеприпасов. Вероятнее всего, сейчас будут приняты решения по увеличению количества боеприпасов, выравнивания линии фронта, сдерживания российских войск в их движении в сторону Часового Яра.
Потерять Часов Яр нельзя. Дело в том, что придется потом катиться к Константиновке, Дружковке, Краматорску и Славянску. Эти 4 города – это сотни тысяч мирных жителей, которые попадут под российскую армейскую артиллерию. Поэтому Часов Яр нужно удерживать,
– объяснил он.
Бахмутское направление на Часов Яр останется горячим следующие несколько месяцев. Также Донецкое направление, где россияне будут пытаться двигаться из-под Авдеевки, Марьинки в сторону Курахово, Карловки и Очеретино. Враг попытается на 15 – 20 километров отодвинуть линию фронта от Донецка.
Ожесточенные бои вблизи Часового Яра: смотрите на карте
Ситуация на левом берегу Днепра
Полковник ВСУ в запасе подчеркнул, что ситуация в районе Крынок очень сложная. Это тяжелое направление как для российских захватчиков, так и для наших Сил обороны.
Для нас левый берег – это через реку. Пока не будет принято решение о форсировании Днепра, о развертывании от тактического до хотя бы уровня оперативного плацдарма на левом берегу, россияне будут пытаться бросить нас в Днепр,
– сказал Свитан.
В последнее время оккупанты немного изменили тактику. Малыми группами они пытаются как-то продвинуться, проникнуть на позиции ВСУ.
Что происходит в Часовом Яру: главное
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Часов Яр остается под контролем украинских защитников. Все попытки россиян прорвать оборону к этому городу в Донецкой области были безуспешны.
- Россия пытается оккупировать Часов Яр и постоянно наносит по городу удары. Однако захватчики уже в который раз случайно или не совсем накрывают огнем своих. Офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников сообщил, что под Часовым Яром российские штурмовики накрыли огнем свою же пехоту.
- Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко рассказал, что недавно россияне массированно атаковали Часов Яр и Ивановское. Для этого враг применил 30 единиц бронированной техники.