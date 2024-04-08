Якщо окупанти зможуть захопити Часів Яр, сотні тисяч цивільних мешканців потраплять під вогонь російської артилерії. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан.

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Гарячі напрямки на Сході

Роман Світан зазначив, що у напрямку Часового Яру є дві точки – Іванівське та Богданівка, де в українських захисників недостатньо боєприпасів. Найімовірніше, зараз будуть прийняті рішення щодо збільшення кількості боєприпасів, вирівнювання лінії фронту, стримування російських військ у їхньому русі у бік Часового Яру.

Втратити Часів Яр не можна. Річ у тім, що доведеться потім котитися до Костянтинівки, Дружківки, Краматорська та Слов'янська. Ці 4 міста – це сотні тисяч мирних мешканців, які потраплять під російську армійську артилерію. Тому Часів Яр потрібно утримувати,

– пояснив він.

Бахмутський напрямок на Часів Яр залишиться гарячим наступні кілька місяців. Також Донецький напрямок, де росіяни намагатимуться рухатись з-під Авдіївки, Мар'їнки у бік Курахового, Карлівки та Очеретиного. Ворог спробує на 15 – 20 кілометрів відсунути лінію фронту від Донецька.

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Ситуація на лівому березі Дніпра

Полковник ЗСУ в запасі підкреслив, що ситуація в районі Кринок дуже складна. Це важкий напрямок як для російських загарбників, так і для наших Сил оборони.

Для нас лівий берег – це через річку. Поки не буде прийняте рішення про форсування Дніпра, про розгортання від тактичного до хоча б рівня оперативного плацдарму на лівому березі, росіяни намагатимуться кинути нас у Дніпро,

– сказав Світан.

Останнім часом окупанти трохи змінили тактику. Малими групами вони намагаються якось просунутись, проникнути на позиції ЗСУ.

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