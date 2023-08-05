Мы диктуем свои условия, – Череватый о боях на Бахмутском направлении

Инициатива на Бахмутском направлении принадлежит ВСУ. Россияне пытаются контратаковать и прилагают большие усилия, чтобы построить оборону. Враг все больше применяет артиллерию.

Об этом 24 Каналу сообщил заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям Сергей Череватый. По его словам, оккупанты терпят большие потери возле Бахмута.

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"У россиян время от времени есть попытки контратаковать, но инициатива как была, так и остается за нами. Мы диктуем свои условия в большинстве своем. Понятно, что группировка (врага – 24 Канал) достаточно велика. Они прилагают усилия, чтобы максимально выстроить там оборону, все больше применяют артиллерию", – рассказал он.

За последние сутки захватчики 685 раз били артиллерией, дважды – авиацией. На Бахмутском направлении произошло 13 боеприкосновений.

Потери россиян возле Бахмута

За минувшие сутки 60 оккупантов было уничтожено, 141 – был ранен, один попал в плен. Кроме того, ВСУ уничтожают логистику врага :

2 вражеские боевые машины пехоты;

6 пушек;

противотанковый ракетный комплекс;

два полевых склада с боеприпасами;

5 грузовиков, что перевозили боеприпасы;

станция радиоэлектронной борьбы;

радиолокационная станция наземная;

комплекс наблюдения "Муром-П";

3 беспилотника "Орлан-10";

5 пунктов управления беспилотниками.

Сергей Череватый подчеркнул, что в частности для ВСУ сейчас очень важно усиливать свою радиоэлектронную борьбу и соответственно уничтожать вражескую РЭБ. Процесс уничтожения логистики оккупантов непрерывный.

У врага есть техника, артиллерия. Они оборудуют свои огневые точки. Мы постоянно следим за городом. Есть возможность бить по их огневым позициям, скоплениям врага, полевым складам. Постоянно уничтожается их логистика, над этим работают каждый день,

– подчеркнул он.

Череватый о боях на Бахмутском направлении: смотрите видео

Изменился характер боевых действий

Заместитель командующего Восточной группировкой войск по коммуникациям отметил, что вагнеровцев нет на Бахмутском направлении. Наемники Евгения Пригожина были уничтожены, их боевой потенциал сломан.

Конечно, характер боевых действий изменился, потому что сейчас мы наступаем, штурмуем. Но ни в коем случае не повторяем практику ЧВК "Вагнера". У нас поступательное движение с максимальным охватом маневра, использованием ударов по врагу, уничтожение логистики. Это не лобовые атаки, потому что мы бережем свой личный состав,

– добавил Череватый.

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