Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира штурмового батальона 5 ОШБ ВСУ Алексей Тарасенко, подчеркнув, что враг снова вернулся к активным наступательным действиям. Несмотря на значительные потери он не оставляет попыток атаковать.

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Недостатка в живой силе и технике нет

В течение суток россияне проводят активные наступательные действия. В частности на достаточно узком участке фронта западнее Бахмута.

Оккупанты несут большие потери. Сейчас ликвидировано более 10 единиц бронетехники,

– отметил военнослужащий.

Украинским силам удалось уничтожить в частности одну БМП-3, несколько БТР-82 и основная масса ликвидированного – БМП-2.

Также россияне начали на фронте применять новую тактику – используют барражирующие боеприпасы "Ланцет" для нанесения ударов по позициям пехоты.

На самом деле массовое применение "Ланцетов" врагом происходило летом. Затем была пауза, и буквально неделю назад эти барражирующие боеприпасы снова начали работать. Наши пехотинцы сбили несколько штук. Сейчас использование "Ланцетов" является эпизодическим. На Бахмутском направлении враг в основном пытается их применить против бронированной техники,

– пояснил Тарасенко.

Обратите внимание! В Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что враг 22 февраля пытался наступать на линии "Часов Яр – Хромовое – Бахмут". Однако продвижение противника удалось остановить благодаря подразделению подразделение "Перун". Враг потеряв большое количество техники, отступил.

В то же время несмотря на большие потери противника в живой силе и технике, недостатка в них он очевидно нет. Россияне применяют пехоту и технику на тех направлениях, где уже пытались это делать. Враг, по словам заместителя командира штурмового батальона 5 ОШБ ВСУ, теряет личный состав, бронетехнику, и все же продолжает атаковать.

"Противник регулярно получает подкрепление, и речь идет не о десятках людей, а о полнокровных батальонах, которые позволяют ему продолжать вести наступательные действия в направлении Часового Яра", – отметил Алексей Тарасенко.

Россияне продолжают нести потери на фронте