Про це 24 Каналу розповів заступник командира штурмового батальйону 5 ОШБ ЗСУ Олексій Тарасенко, наголосивши, що ворог знову повернувся до активних наступальних дій. Попри значні втрати він не полишає спроб атакувати.

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Нестачі у живій силі та техніці немає

Протягом доби росіяни проводять активні наступальні дії. Зокрема на досить вузькій ділянці фронту західніше Бахмута.

Окупанти зазнають великих втрат. Наразі ліквідовано понад 10 одиниць бронетехніки,

– зазначив військовослужбовець.

Українським силам вдалося знищити зокрема одну БМП-3, кілька БТР-82 та основна маса ліквідованого – БМП-2.

Також росіяни почали на фронті застосовувати нову тактику – використовують баражувальні боєприпаси "Ланцет" для завдання ударів по позиціях піхоти.

Насправді масове застосування "Ланцетів" ворогом відбувалось влітку. Потім була пауза, і буквально тиждень тому ці баражувальні боєприпаси знову почали роботу. Наші піхотинці збили кілька штук. Наразі використання "Ланцетів" є епізодичним. На Бахмутському напрямку ворог в основному намагається їх застосувати проти броньованої техніки,

– пояснив Тарасенко.

Зверніть увагу! У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що ворог 22 лютого намагався наступати на лінії "Часів Яр – Хромове – Бахмут". Однак просування противника вдалося зупинити завдяки підрозділу підрозділ "Перун". Ворог втративши велику кількість техніки, відступив.

Водночас попри великі втрати противника в живій силі та техніці, нестачі в них він очевидно немає. Росіяни застосовують піхоту і техніку на тих напрямках, де вже намагалися це робити. Ворог, за словамизаступник командира штурмового батальйону 5 ОШБ ЗСУ, втрачає особовий склад, бронетехніку, і все ж таки продовжує атакувати.

"Противник регулярно отримує підкріплення, і йдеться не про десятки людей, а про повнокровні батальйони, які дозволяють йому продовжувати вести наступальні дії на напрямку Часового Яру", – наголосив Олексій Тарасенко.

Росіяни продовжують зазнавати втрати на фронті