ВСУ отвечают на ночные штурмы россиян на Бахмутском направлении: вдохновляющее видео от Сырского

Сейчас очень горячо на Востоке Украины, а именно на Авдеевском направлении. Впрочем, россияне пытаются наступать и на других.

Генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, какая ситуация на Бахмутском направлении. Он выложил видео работы наших защитников.

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Что известно об обстановке на Бахмутском направлении

На этом направлении россияне регулярно штурмуют позиции украинских военных ночью, но получают достойный отпор.

Наша разведка и артиллерия работают слаженно. Уничтожается техника и живая сила, горят боеприпасы,

– написал Сырский.

Командующий Сухопутными войсками показал, как аэроразведчики 30-й ОМБр наносят удары из бригадных САУ и орудий соседних подразделений по россиянам, которые пытаются идти на штурм ночью.

Как ВСУ работают по россиянам на Бахмутском направлении ночью: смотрите видео

Какая ситуация на фронте