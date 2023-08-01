Мат для врага: Жданов объяснил, почему у россиян безысходная ситуация под Бахмутом

На Бахмутском направлении продолжаются тяжелые бои возле Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки. Там россияне оказались в безвыходной ситуации. Враг не считается с потерями и свозит резервы, которые рано или поздно закончатся.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. По его словам, потери оккупантов на Бахмутском направлении настолько велики, что они перетягивают части из других направлений.

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Россияне обречены на поражение

Жданов отметил, что населенные пункты Клищеевка, Курдюмовка и Андреевка очень важны для захватчиков. После освобождения одного из них ВСУ смогут пойти на Опытное, впоследствии – на трассу из Бахмута на Дебальцево и Горловку. Если взять перекресток хотя бы под огневой контроль, враг попадет под огонь украинских бойцов.

Поэтому россияне свозят все резервы на этот участок фронта, даже из других направлений. Они не считаются с большими потерями, но их резервы не нескончаемы.

Мы сидим на господствующих высотах и с помощью нашей артиллерии накрываем огнем все, что скапливается в Клищеевке. Мы стараемся обойти эти три населенных пункта, чтобы не штурмовать, создав угрозу оцепления российских войск, заставить врага отойти оттуда или мы его там уничтожим. Резервы же не бесконечны,

– объяснил он.

Как подчеркнул военный эксперт, оккупанты пытаются удержаться любой ценой, однако что бы они ни делали – все будет напрасно.

"Это мат для врага. Какой бы шаг ни сделал враг, он будет неправильным. Если они отходят, мы выходим на оперативно-тактическое пространство и можем двигаться, перерезая трассу на Соледар, тем самым отрезая выступ, где расположен Бахмут, Красная Гора и Соледар", – считает Жданов.

В Генштабе сообщалось, что российские войска отступили в районе Андреевки , что на юг от Бахмута. ВСУ ведут наступательные операции к северу и югу от Бахмута и заставили врага убегать с позиций под Андреевкой.

Жданов о боях на Бахмутском направлении: смотрите видео

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