Уже делают мемы: как отреагировали белорусы на расследование ремонта резиденции Лукашенко

Организация бывших белорусских силовиков BELPOL опубликовала расследование ремонта резиденции Лукашенко в центре Минска. На нее потратят 14 миллионов долларов из бюджета.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель BELPOL Матвей Купрейчик, отметив, что объект расположен в так называемом правительственном квартале в центре Минска. Рядом там компактно разместились разные другие важные для режима объекты – Совет республики, оперативно-аналитический центр, больница и т.д.

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Откуда удалось получить такую информацию

Как отметил Купрейчик, сведения удается получать от людей, которые находятся внутри системы, но не согласны с режимом. Сейчас в Беларуси практически невозможно жить. Врачи уезжают из страны, а бизнес просто уничтожается. Также вполне реально сесть в тюрьму за лайки в соцсетях.

Лукашенко считает, что он контролирует ситуацию внутри страны. Будто бы ему нечего бояться. Но при этом в резиденции несколько комнат охраны и несколько вооруженных комнат. Конечно, он всего боится,

– заметил Купрейчик.

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Никто до этого подробно не публиковал план этой резиденции Лукашенко. Уже после расследования удалось получить много дополнительных деталей от людей, осведомленных о ситуации. Интересно, что белорусский диктатор организовал себе там "душ впечатлений "Сибирская ночь".

Расследование сразу разошлось на мемы. Медиа тоже подхватили. Уже пять дней эта тема не отпускает Беларусь. Это очень важно, что удалось перехватить повестку в режиме,

– подчеркнул Купрейчик.

Ситуация в Беларуси: коротко