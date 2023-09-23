Про це 24 Каналу розповів представник BELPOL Матвій Купрейчик, зауваживши, що об'єкт розташований в так званому урядовому кварталі у центрі Мінська. Поруч там компактно розмістилися різні інші важливі для режиму об'єкти – Рада республіки, оперативно-аналітичний центр, лікарня тощо.

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Звідки вдалося отримати таку інформацію

Як наголосив Купрейчик, відомості вдається отримувати від людей, які перебувають всередині системи, але не погоджуються з режимом. Зараз в Білорусі практично неможливо жити. Лікарі виїжджають з країни, а бізнес просто знищується. Також цілком реально сісти в тюрму за лайк в соцмережах.

Лукашенко думає, що він контролює ситуацію всередині країни. Нібито йому нема чого боятися. Але при цьому в резиденції є кілька кімнат охорони та кілька збройних кімнат. Звісно, що він всього боїться,

– зауважив Купрейчик.

До теми – дивіться розмову з Матвієм Купрейчиком на ютубі 24 Каналу

Ніхто до цього детально не публікував план резиденції Лукашенка. Вже після розслідування вдалося отримати багато додаткових деталей від людей, які обізнані з ситуацією. Цікаво, що білоруський диктатор організував собі там "душ впєчатлєній "Сібірская ночь".

Розслідування одразу розійшлося на меми. Медіа теж підхопили. Вже 5 днів ця тема не відпускає Білорусь. Це дуже важливо, що вдалося перехопити повістку в режиму,

– наголосив Купрейчик.

Ситуація в Білорусі: коротко