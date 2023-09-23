Про це 24 Каналу розповів представник BELPOL Матвій Купрейчик, зауваживши, що об'єкт розташований в так званому урядовому кварталі у центрі Мінська. Поруч там компактно розмістилися різні інші важливі для режиму об'єкти – Рада республіки, оперативно-аналітичний центр, лікарня тощо.
До теми Лякає білорусів наступом з Польщі: для чого Лукашенко це робить
Звідки вдалося отримати таку інформацію
Як наголосив Купрейчик, відомості вдається отримувати від людей, які перебувають всередині системи, але не погоджуються з режимом. Зараз в Білорусі практично неможливо жити. Лікарі виїжджають з країни, а бізнес просто знищується. Також цілком реально сісти в тюрму за лайк в соцмережах.
Лукашенко думає, що він контролює ситуацію всередині країни. Нібито йому нема чого боятися. Але при цьому в резиденції є кілька кімнат охорони та кілька збройних кімнат. Звісно, що він всього боїться,
– зауважив Купрейчик.
До теми – дивіться розмову з Матвієм Купрейчиком на ютубі 24 Каналу
Ніхто до цього детально не публікував план резиденції Лукашенка. Вже після розслідування вдалося отримати багато додаткових деталей від людей, які обізнані з ситуацією. Цікаво, що білоруський диктатор організував собі там "душ впєчатлєній "Сібірская ночь".
Розслідування одразу розійшлося на меми. Медіа теж підхопили. Вже 5 днів ця тема не відпускає Білорусь. Це дуже важливо, що вдалося перехопити повістку в режиму,
– наголосив Купрейчик.
Ситуація в Білорусі: коротко
- Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко розповів, що Лукашенко має загалом аж 17 резиденцій. 7 з них розташовані в Мінську.
- Європарламент видав резолюцію, де Лукашенка визнали співучасником злочинів російських окупантів в Україні. Там закликали МКС видати ордер на арешт Лукашенка за викрадення українських дітей.
- Журналісти з'ясували, що до Білорусі депортували понад 2 тисячі українських дітей. Їх вивозять у табори у Мінську та Гомельську області.