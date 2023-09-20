Для облаштування будівлі у ще одну резиденцію для білоруського диктатора витратили понад 14 мільйонів доларів. Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко розповів 24 Каналу про захмарні статки авторитарного лідера Білорусі.

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А білоруси взагалі знають

Реконструкцію будівлі роблять для того, щоб диктатор мав кабінет голови Всебілоруських народних зборів. Лукашенко над посадою президента вибудовує посаду надпрезидента.

В цілому самопроголошений президент Білорусі має 17 резиденцій, не враховуючи новостворену, з яких 7 лише в одному Мінську. Однак навіть така нескромна кількість будинків не влаштовує Лукашенка.

Я пам'ятаю, коли я був міністром, мені відразу запропонували урядовий будинок у селищі Дрозди, у якому ще з часів Радянського Союзу мешкають члени уряду. Я відмовився, потім ще пропонували в Крилово,

– мовив заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету.

Лукашенко, мабуть, побудував би собі резиденцію і в Парижі, якби міг туди їздити, зазначив Латушко. Очевидно, білоруський узурпатор вважає себе арабським шейхом, бо навіть має власний гарем. У нього є золото, діаманти, палаци, Maybach, Tesla й цілий парк подарованих автомобілів, ще 4 літаки й 1 вертоліт.

Жадібна людина. Водночас 20 – 25% білорусів досі підтримують Лукашенка. Цікаво, чи вони взагалі в курсі, стільки багатства вкрав самопроголошений президент для того, аби жити в люксі,

– додав керівник Народного антикризового управління в Білорусі.

Сім'я Лукашенка – найбагатша у Білорусі. Його статки оцінюють мінімум у 8 мільярдів доларів. Однак на думку Латушка, вони насправді у кілька разів більші. Свої гроші диктатор зберігає в Арабських Еміратах.

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Плюс один бункерний

У Лукашенка вже давно є бункери. Зокрема, в одній з резиденцій є озеро, під яким ще з радянських часів розташоване бомбосховище на випадок ядерного удару. Вода дозволяє поглинути певну потужність від завданого удару й це забезпечує більшу безпеку такого ядерного бомбосховища.

Подібні бункери самопроголошений президент має у Палаці Незалежності й інших резиденціях. Цілком можливо, що бомбосховище побудували й в новому маєтку.

"Лукашенко боїться. Він захотів мати ядерну зброю, тому йому потрібні ядерні бомбосховища. Диктатор насамперед думає про себе. Черговий бункерний з'явився", – зауважив Латушко.

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