В военной форме и с маленькой собачкой: Латушко предположил планы Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил с военными возможное нападение на Сувалкском коридор, который соединяет Литву с Польшей. Такой план действительно существует в России и Беларуси.

Об этом 24 Каналу рассказал белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко. Во время этого разговора с военными Лукашенко сидел с собачкой на руках, что выглядело как настоящая трагикомедия.

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Почему Лукашенко заговорил о Сувалкском коридоре

Как отметил Латушко, Лукашенко делает такие заявления в интересах Кремля. Там хотят создать угрозу дестабилизации ситуации на границе стран-членов ЕС и НАТО. Это заставит их тратить больше ресурсов на собственную безопасность и уменьшить помощь для Украины.

Параллельно Лукашенко пытается и себя защитить. Он боится принимать непосредственное участие в войне против Украины.

Одновременно Лукашенко прогибает и свою линию. Он провоцирует большее размещение войск НАТО на границе с Беларусью, чтобы потом "продать" Путину тезис вроде: "Смотрите, нам угрожают. Возможна агрессия на территорию Беларуси". Хотя все прекрасно понимают, что никому не нужна белорусская земля. Но он пробует продать это Путину, чтобы объяснить, почему он не может отправить собственные вооруженные силы для участия в наземной операции в Украине,

– сказал Латушко.

Однако, если говорить о Сувалкском коридоре, то Россия действительно имеет план по возможной дестабилизации и продвижения в сторону Калининграда. Но решатся ли они это делать – есть вопрос.

Это логично, потому что военные всегда рассматривают различные варианты. Но в то же время это нелогично, потому что тогда это будет очередная агрессия и нарушение международного права. Но планы такие, конечно, прописаны и уже лежат в Кремле,

– отметил Латушко.

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