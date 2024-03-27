Про це 24 Каналу розповів білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко. Під час цієї розмови з військовими Лукашенко сидів з песиком на руках, що мало вигляд справжньої трагікомедії.

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Чому Лукашенко заговорив про Сувальський коридор

Як наголосив Латушко, Лукашенко робить такі заяви в інтересах Кремля. Там хочуть створити загрозу дестабілізації ситуації на кордоні країн-членів ЄС та НАТО. Це змусить їх витрачати більше ресурсів на власну безпеку та зменшити допомогу для України.

Паралельно Лукашенко намагається і себе захистити. Він боїться брати безпосередню участь у війні проти України.

Одночасно Лукашенко прогинає і свою лінію. Він провокує більше розміщення військ НАТО на кордоні з Білоруссю, аби потім "продати" Путіну тезу на кшталт: "Дивіться, нам погрожують. Можлива агресія на територію Білорусі". Хоча всі прекрасно розуміють, що нікому не потрібна білоруська земля. Але він пробує продати це Путіну, щоб пояснити, чому він не може відправити власні збройні сили для участі в наземній операції в Україні,

– сказав Латушко.

Однак, якщо говорити про Сувальський коридор, то Росія дійсно має план щодо можливої дестабілізації та просування в бік Калінінграду. Але чи наважаться вони це робити – є питання.

Це логічно, бо військові завжди розглядають різні варіанти. Але водночас це нелогічно, бо тоді це буде чергова агресія та порушення міжнародного права. Але плани такі, звісно, прописані та вже лежать в Кремлі,

– зазначив Латушко.

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