Россия, внутренняя оппозиция, полк Калиновского: от чего хочет защититься Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко живет в таком "мире", что ему повсюду видятся враги. Поэтому он радуется от приезда вагнеровцев.

Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор белорусского Еврорадио Павел Свердлов. По его словам, на север от Лукашенко расположены "вражеские" страны Балтии, на западе – Польша, на юге он боится Украины. А теперь диктатор пригласил вагнеровцев, которые делали мятеж в России.

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Хотя трудно понять, каким образом Лукашенко пытается оплачивать деятельность вагнеровцев. Недавно диктатор Владимир Путин заявил, что Россия потратила на эту террористическую группировку 86 миллиардов рублей в год. Это – около 1 миллиарда евро. У Лукашенко таких денег нет.

У Лукашенко нет 1 миллиарда евро в кармане, чтобы финансировать "Вагнера". Думаю, что здесь будет гибридная схема. Что-то Лукашенко будет давать из российских денег, что-то вытаскивать из Беларуси. Он будет рассказывать о вагнеровцах абсолютно на всех выступлениях,

– отметил Свердлов.

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Как отметил Свердлов, ситуация по размещению ядерного оружия в Беларуси довольно странная. Лукашенко рассказывает одно, а в России говорят совсем другое. По всей вероятности, в Беларусь вообще переместят только муляжи тактического ядерного оружия.

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У Путина нет никакой причины размещать ядерное оружие в Беларуси. Возможно, таким образом он хочет в очередной раз надавить Запад, чтобы там перестали помогать Украине.

У Путина нет никакого рационального основания размещать ядерное оружие в Беларуси. Зачем физически гое туда перемещать? У Путина есть ядерное оружие в Калининграде. Это еще ближе к Польше и странам Балтии. Но, возможно, так он надеется, что на Западе испугаются и перестанут поддерживать Украину,

– заметил Свердлов.

Роль Лукашенко в попытке "переворота" в России: коротко