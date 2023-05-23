Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, ядерное оружие России расположено на разных объектах.

Смотрите также Ядерная колония России: для чего Путин пугает мир и подставляет Си

Достаточно небольшое количество ядерного оружия России находится на постоянном боевом дежурстве. Остальная часть размещена на 12 различных складах федерального значения, которые подчиняются одному из управлений тамошнего минобороны.

Также в России есть 35 территориальных складов, где хранится тактическое ядерное оружие. Один из таких расположен именно в Белгородской области. Оккупанты начали вывозить оттуда это оружие.

Хотя странно, почему его раньше оттуда не вывезли. Жирнов предполагает, что Путин когда-то реально мог думать над тем, чтобы использовать тактическое ядерное оружие против Украины. Потому и не вывозил его из Белгородской области.

Использует ли Путин ядерное оружие против Украины – мнение Жирнова: смотрите видео

Использует ли Путин ядерное оружие против Украины

Как подчеркнул Жирнов, Путин – действительно неадекватный человек. Однако ситуация с ядерным оружием достаточно неоднозначна. Если бы он использовал его 24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение, то, возможно, добился бы определенного успеха. Тогда мир был бы в шоке и не факт, что удалось бы сформировать мощную международную коалицию.

Сейчас у Путина нет такой возможности. Если он использует даже тактическое ядерное оружие, то все обернется для него катастрофой.

Если он на это решится, то станет полноценным изгоем на международной арене. От него отвернутся и Китай, и Индия, и Бразилия и т.д. Все российское попадет не только под санкции, а под полный экономический бойкот. Когда никакие товары не будут ни покупать, ни продавать на международной арене. Тогда российская экономика просто умрет,

– подчеркнул Жирнов.

Заметьте! В свое время Владимир Путин угрожал, что разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси Однако пока нет информации, действительно ли этот процесс происходит.

Россия вывозит ядерное оружие из Белгородской области: коротко