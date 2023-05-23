Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, ядерна зброя Росії розташована на різних об'єктах.

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Досить невелика кількість ядерної зброї Росії перебуває на постійному бойовому чергуванні. Решта – розміщена на 12 різних складах федерального значення, які підпорядковуються одному з управлінь тамтешнього міноборони.

Також в Росії є 35 територіальних складів, де зберігають тактичну ядерну зброю. Один з таких розташований саме в Бєлгородській області. Окупанти почали вивозити звідти цю зброю.

Хоч дивно, чому її раніше звідти не вивезли. Жирнов припускає, що Путін таки колись реально міг думати над тим, щоб використати тактичну ядерну зброю проти України. Тому й не вивозив її з Бєлгородської області.

Чи використає Путін ядерну зброю проти України – думка Жирнова: дивіться відео

Чи використає Путін ядерну зброю проти України

Як наголосив Жирнов, Путін – дійсно неадекватна людина. Однак ситуація з ядерною зброєю досить неоднозначна. Якби він використав її 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення, то, можливо, досягнув би певного успіху. Тоді світ перебував би в шоку і не факт, що вдалося б сформувати потужну міжнародну коаліцію.

Зараз Путін не має такої можливості. Якщо він використає принаймні тактичну ядерну зброю, то все обернеться для нього катастрофою.

Якщо він на це наважиться, тоді стане повноцінним ізгоєм на міжнародній арені. Від нього відвернуться і Китай, і Індія, і Бразилія тощо. А все російське потрапить не лише під санкції, а під повний економічний бойкот. Коли ніякі російські товари не будуть ні купляти, ні продавати на міжнародній арені. Тоді російська економіка просто помре,

– підкреслив Жирнов.

Зауважте! Свого часу Владімір Путін погрожував, що розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі. Однак наразі немає інформації, чи цей процес дійсно відбувається.

Росія вивозить ядерну зброю з Бєлгородської області: коротко