Россияне стягивают войска: полковник запаса спрогнозировал дальнейшие действия ВСУ на Белгородщине

Силы обороны проводят операцию в Белгородской области России. Враг уже перебросил на это направление часть 155-й бригады, что свидетельствует о значительных трудностях у противника.

В разговоре с 24 Каналом военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан объяснил, зачем Украине новый плацдарм на Белгородщине. К слову, сначала российские военные ныли о потере Демидовки, а теперь еще и Поповки.

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Нужен ли Украине плацдарм на Белгородщине

Как отметил полковник запаса, операция в Белгородской области развивается с положительной динамикой. Судя по информации, которую публикуют россияне, ширина захода более 10 километров.

"Я думаю, что это будет операция не вглубь, а в ширину. Вероятнее всего, сейчас так и происходит. Это хороший плацдарм", – сказал Свитан.

Обратите внимание! Украинские воины уничтожили 4 вертолета Ка-52 и Ми-8 в Белгородской области. По вражеским вертолетам ударили боеприпасами HIMARS.

По его словам, основная задача операции – улучшение оборонительных позиций Сил обороны на российские территории. Затем начнется работа для создания зоны безопасности на глубину работы армейской артиллерии 15 – 20 километров. Вдоль всей российской границы надо сделать зону в 30 километров.

Что происходит на Белгородском направлении: смотрите на карте

Россияне уже отреагировали на действия украинских войск и перебросили туда части 155-й бригады, которая "прославилась" большими потерями. Однако пока Россия не разворачивает в этом районе серьезную военную операцию.

Важно! Сейчас Генштаб официально не комментирует ситуацию на Белгородщине, поскольку эта информация является тактической тайной.

Напомним, что на вопрос, проводит ли Украина операции в Белгородской области, о котором сообщило российское Минобороны, президент Зеленский ответил, что наша страна имеет право делать шаги на опережение, чтобы избежать российских ударов.