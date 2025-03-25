У розмові з 24 Каналом військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан пояснив, навіщо Україні новий плацдарм на Бєлгородщині. До слова, спершу російські військкори скиглили про втрату Демидівки, а тепер ще й Попівки.

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Чи треба Україні плацдарм на Бєлгородщині

Як зазначив полковник запасу, операція у Бєлгородській області розвивається з позитивною динамікою. Судячи з інформації, яку публікують росіяни, ширина заходу понад 10 кілометрів.

"Я думаю, що це буде операція не вглибину, а ширину. Найімовірніше, зараз так й відбувається. Це хороший плацдарм", – мовив Світан.

Зверніть увагу! Українські воїни знищили 4 гелікоптери Ка-52 та Мі-8 в Бєлгородській області. По ворожих вертольотах вдарили боєприпасами HIMARS.

За його словами, основне завдання операції – покращення оборонних позицій Сил оборони на російські території. Потім почнеться робота для створення зони безпеки на глибину роботи армійської артилерії 15 – 20 кілометрів. Вздовж усього російського кордону треба зробити зону в 30 кілометрів.

Що відбувається на Бєлгородському напрямку: дивіться на карті

Росіяни вже відреагували на дії українських військ й перекинули туди частини 155-ї бригади, яка "прославилася" великими втратами. Однак поки що Росія не розгортає у цьому районі серйозну військову операцію.

Важливо! Наразі Генштаб офіційно не коментує ситуацію на Бєлгородщині, оскільки ця інформація є тактичною таємницею.

Нагадаємо, що на запитання, чи проводить Україна операції у Бєлгородській області, про яке повідомило російське Міноборони, президент Зеленський відповів, що наша країна має право робити кроки на випередження, щоб уникнути російських ударів.