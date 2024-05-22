Без очереди на "концерт к Кобзону", – военный о действиях россиян в районе Часового Яра

Российские пропагандисты заявляют, что у них в Часовом Яру все хорошо: им удается вести наступательные действия и уничтожать город. Однако, хотя штурмы бывают разной интенсивности, но на самом деле пока успеха не имеют.

Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов рассказал 24 Каналу, что на самом деле все очень хорошо в плане культурной программы: очень много россиян без очереди и денег попадают на "концерт к Кобзону". И украинские военные такую программу только поддерживают.

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Шутки в блиндаже

Военнослужащий ВСУ рассказал, что российские захватчики работали примерно две недели небольшими группами, пытаясь то окружить, то просочиться к позициям. А 17 мая начался большой штурм, в котором они привлекли технику и десантуру, но до города дойти не смогли и были уничтожены.

Также были стрелковые бои в окрестностях в микрорайоне Канал, который является ближайшим к Бахмуту, но все оккупанты также были уничтожены,

– подчеркнул Кирилл Сазонов.

По его словам, в один из дней по позициям оккупантов очень хорошо сработала артиллерия и дальнобойные ракеты, в результате чего там сильно пылало и рыдало в ближних тылах и не только.

Оккупанты, со своей стороны, накрывали бойцов ВСУ с РСЗО "Град" так, что они даже шутили в блиндаже, что нужно звонить в полицию, ведь их кто-то пытается убить.

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Часов Яр не сдается

На самом деле штурмы в Часовом Яру происходят постоянно – и днем, и ночью. Они бывают разной интенсивности, но пока успеха не имеют.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил даже нашу 41 бригаду, потому что врагу не удается взять Часов Яр,

– сказал военнослужащий ВСУ.

Он добавил, что 41 бригада перешла в Часов Яр из Купянска. В последние дни марта – начале апреля ребята заходили сразу в окопы, в бой и на позиции, хотя им говорили, что неделю – две – и Часов Яр падет, а потом – что у россиян есть задача – до 9 мая его взять.

Как видите, Часов Яр – украинский город в украинском Донбассе – не сдается. Но разрушают его очень сильно и КАБы, и ракеты, и "Грады", и артиллерия. Город на самом деле исчезает улицами,

– отметил Кирилл Сазонов.

Во время штурмов украинским военным удается брать в плен оккупантов. Однако они никогда не говорят, что у них все хорошо, как рассказывают российские пропагандисты. Совсем наоборот – они жалеют, говорят, что их заставили, или обещали, что они будут стоять на блокпостах, а вместо этого отправили в горячие точки.

Количеством людей не возьмешь

В Часовом Яру против бойцов ВСУ воюют различные подразделения, которые имеют разное снабжение и обеспечение. Есть мобилизованные, еле одетые и экипированные. Есть ветераны – опытные бойцы и тяжелый противник. Есть десантура, где молодые тренированные и подготовленные ребята, которые умеют воевать, то есть тоже тяжелый противник.

А обеспечение всегда зависит от командира подразделения: есть те, у кого все наработано, а есть те, на кого всем безразлично.

Кирилл Сазонов утверждает, что действительно на Часов Яр бросили сильнейших, мотивированных, мощных и наиболее подготовленных бойцов, чтобы взять город, но и среди бойцов ВСУ некоторые уже воюет два года, а кто-то – еще со времен АТО.

Времен Яр не возьмешь количеством людей. Нужны нормальные военнослужащие. Да, россияне перебрасывали сюда, кажется, 80 десантную бригаду, но мы работаем над тем, чтобы мотивированных и подготовленных бойцов у противника становилось все меньше,

– подытожил военнослужащий ВСУ.

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