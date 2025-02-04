Россияне сосредоточили усилия на штурме центральной части Часового Яра, – спикер ОТГ "Луганск"
Россияне продолжают наступать в Часовом Яру, однако в последнее время их активность в районе канала Северский Донец – Донбасс снизилась. Но враг значительно активнее действует в Северном районе города.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя Оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрия Запорожца в эфире телемарафона 4 января.
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Что известно о Часовом Яре
За минувшие сутки, 3 февраля, на Часовояровском направлении произошло 3 боестолкновения, также россияне нанесли 146 артударов.
Большинство штурмовых действий враг пытается проводить из района Северный в направлении центральной части города. Перемещение осуществляет в утреннее время в условиях ограниченной видимости, а также активно применяет дымы при штурмах и перемещении,
– говорит Запорожец.
В трубах канала не фиксируют большого количества противника, однако известно о 3 подрывах на разных участках объекта для вероятного использования этих проходов как логистических маршрутов.
К слову, по данным аналитиков Deep State, российская армия продвинулась в Часовом Яру в течение суток 3 февраля.
Накануне в течение 6 дней украинские защитники в течение 6 дней обезвредили там по меньшей мере 3 склада врага с топливом, едой и боеприпасами для дальнейших штурмов.