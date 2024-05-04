Враг заявляет о пополнении Черноморского флота: Братчук ответил, какие на самом деле действия россиян

Активность Черноморского флота России не проявляется последние несколько дней. Ракетоносители остаются в порту Новороссийска. Есть информация, что враг пытается перебрасывать малые ракетные корабли типа "Каракурт" в Каспийское море.

Информация еще проверяется, но признаки этого есть. Об этом 24 Каналу заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Ранее мы предполагали, что, возможно, враг планирует пополнение Черноморского флота именно малыми ракетными кораблями, но в обратном направлении. То есть из России на Черное море через Новороссийск внутренними водами России. Но есть определенная информация, что наоборот – пытается уберечь свои ракетоносители именно малые, которые можно перебрасывать по внутренним водам, по рекам, поэтому перебрасывает их на Каспий", – объяснил он.

Активность тактической авиации врага

Сергей Братчук отметил, что тактическая вражеская авиация и воздушная разведка достаточно активные. Очевидно, враг не оставляет надежды снова атаковать Украину, в частности, ракетами.

Экспортные маршруты работают. Известно, что несколько недель назад экономические показатели стали такими, как были до полномасштабного вторжения. Это говорит об уровне ситуации безопасности, который обеспечен Силами обороны в акватории Черного моря в северо-западной части.

Однако тактическая вражеская авиация не просто так летает, подчеркнул спикер. Возможно, враг пытается что-то разведывать, к чему-то готовиться.

Истребитель так называемого пятого поколения Су-57, российский "аналогов нет" "стелс", который они оснащают ракетами Х-69, которые тоже наделали много информационного шума в нашем пространстве. Наши силы ПВО видят эти российские "стелсы", сопровождают. Надеюсь, будет следующий этап – попадания. Поэтому "стелсом" не получилось. Но это угроза,

– сказал он.

На левом берегу Днепра враг пытается продолжать штурмы своими малыми группами. На Запорожском направлении продолжаются интенсивные бои.

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