Придется подождать: в освобожденные районы Донецкой области пока не будут впускать военные

Деоккупация украинских населенных пунктов также продолжается в Донецкой области. Въезд в освобожденные города и села пока запрещен.

Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации. Въехать в деоккупированные населенные пункты можно только со специальным разрешением.

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Требуется разрешение, чтобы въехать в освобожденный населенный пункт

Отныне в Донецкой области запрещен несанкционированный въезд на территорию деоккупированных территориальных общин области.

Будет действовать запрет до завершения проведения в этих населенных пунктах стабилизационных мероприятий,

– объяснили в ОВА.

Соответствующее распоряжение подписал глава областной госадминистрации, начальник областной военной администрации Павел Кириленко. Этим он выполнил распоряжение Командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица".

Согласно ему, с 16 сентября 2022 года вводится запрет на въезд, выезд и движение транспортных средств на деоккупированных территориях без соответствующего разрешения для граждан, иностранцев и лиц без гражданства.

Также до завершения проведения стабилизационных мероприятий на деоккупированных территориях запретили перемещение автомобилей на территорию освобожденных территориальных общин Донецкой области.

Подготовить проект порядка допуска лиц и транспортных средств на территорию деоккупированных населенных пунктов, где проводятся стабилизационные мероприятия, поручили:

Департаменту по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы облгосадминистрации,

коменданту Донецкой области.

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