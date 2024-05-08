ВСУ заблокировали штурмовые группы врага, которые прорвались в Красногоровку, – ОСУВ "Хортица"
Источник:Армия ТВ
В конце февраля украинские бойцы выбили российских оккупантов из Красногоровки Донецкой области. Однако враг не оставляет попыток захватить этот населенный пункт снова.
Так, подразделения Сил обороны заблокировали штурмовые группы российской оккупационной армии в Красногоровке. Об этом рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин.
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Заблокировали врага
Назар Волошин рассказал, что по состоянию на сегодня вражеские группы отрезаны от поставок боекомплекта.
Враг прорвался в город малыми штурмовыми группами и засел на территории огнеупорного завода. Усилиями наших подразделений, в частности 59 бригады, враг был блокирован и пока находится там,
– рассказал он.
По его словам, украинские бойцы полностью держат под огневым контролем и Красногоровку и окрестности населенного пункта. За минувшие сутки защитники уничтожили около 30 врагов на подходах к Красногоровке.
Представитель ОСУВ "Хортица" также рассказал, что враг проводит штурмы малыми группами вблизи поселка Нетайлово и пытается штурмовать восточную часть Первомайского. Однако украинские военные их успешно отбивают.
Россияне же врали о захвате
- В конце апреля российские пропагандисты заявили о захвате огнеупорного завода в Красногоровке в Донецкой области. Украинские военные опровергли вражеские сообщения.
- Для подтверждения якобы правдивости своих слов противник опубликовал видео, на котором один из оккупантов размахивает российским флагом из здания завода. В ВСУ не стали отрицать, что этот инцидент произошел на самом деле.
- Так, Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" сообщила, что россияне действительно пытались спрятаться в здании предприятия. Впрочем, защитники заставили их об этом пожалеть.
- Того "героя" с триколором, а также его собратьев было ликвидировано. Кроме того, украинские военные поделились видео с дрона. На нем видно, какой жуткий вид имеет завод в Красногоровке.
- Заметим, что вероятно, по состоянию на сегодня активные вражеские атаки в районе Часового Яра. Несмотря на сложность, украинские военные продолжают контрбатарейную борьбу. Сейчас ситуация со снарядами несколько лучше, но их нужно гораздо больше.