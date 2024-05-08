ВСУ заблокировали штурмовые группы врага, которые прорвались в Красногоровку, – ОСУВ "Хортица"

В конце февраля украинские бойцы выбили российских оккупантов из Красногоровки Донецкой области. Однако враг не оставляет попыток захватить этот населенный пункт снова.

Так, подразделения Сил обороны заблокировали штурмовые группы российской оккупационной армии в Красногоровке. Об этом рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин.

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Заблокировали врага

Назар Волошин рассказал, что по состоянию на сегодня вражеские группы отрезаны от поставок боекомплекта.

Враг прорвался в город малыми штурмовыми группами и засел на территории огнеупорного завода. Усилиями наших подразделений, в частности 59 бригады, враг был блокирован и пока находится там,

– рассказал он.

По его словам, украинские бойцы полностью держат под огневым контролем и Красногоровку и окрестности населенного пункта. За минувшие сутки защитники уничтожили около 30 врагов на подходах к Красногоровке.

Представитель ОСУВ "Хортица" также рассказал, что враг проводит штурмы малыми группами вблизи поселка Нетайлово и пытается штурмовать восточную часть Первомайского. Однако украинские военные их успешно отбивают.

Россияне же врали о захвате