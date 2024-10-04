Стирают города с лица земли: командир экипажа БПЛА озвучил, сколько КАБов используют россияне

Российская армия осуществляет большое количество обстрелов, применяя управляемые авиационные бомбы. КАБы противник сбрасывает хаотично, пытаясь уничтожать населенные пункты Украины.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир экипажа БПЛА "Кара небесная" Андрей Отченаш, отметив, что Россия пытается стереть с лица земли села и города, как это видно на примере Угледара, Авдеевки, Бахмута, Рубежного, Попасной.

Смотрите также Месяцы или недели: в ISW спрогнозировали, когда остановится наступление России

Россия атакует авиабомбами жилые массивы

За прошедшие сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 67 авиационных ударов, в частности сбросил 135 управляемых авиабомб. Военнослужащий отметил, что в результате обстрелов оккупанты уничтожают не какие-то важные инфраструктурные или военные объекты, а гражданские, где живут люди, например, отель и жилые дома.

Перед этим враг разрушил 56 домов в частном секторе. КАБов и ФАБов невероятно много. Бывало такое, что на позицию прилетает от врага по 6 – 7 управляемых авиабомб, слышно сколько их прилетает и в соседних населенных пунктах. За вчера только в направлении Славянска противник запустил 20 КАБов,

– поделился Отченаш.

Сейчас 4-я бригада "Рубеж" Нацгвардии Украины, где несет службу Андрей Отченаш, собирает средства на авто и оборудование для артрозведки. Военнослужащий отметил, что машины часто подпадают под удар противника и уничтожаются, в том числе в результате работы вражеских FPV-дронов. Поэтому есть постоянная потребность в авто, его ремонте, комплектующих для артиллерийских подразделений, в частности для артразведки, пилотов, систем РЭБ.

Приобщиться к сбору можно донатом. Номер карты: 5375 4112 2297 3617.