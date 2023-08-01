Харьков массированно атаковали дронами-камикадзе: хронология 524 дня войны

По состоянию на 1 августа в Украине длится уже 524 день полномасштабного вторжения России. Наши защитники наносят мощные потери оккупантам, поэтому у тех – огромные проблемы.

О борьбе украинцев против агрессора и военных преступлениях российских террористов – рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Ракетный удар по Харькову и Кривому Рогу, смертельный обстрел Херсона: хронология 523 дня войны

За 31 июля россияне убили 2 жителей Донецкой области – в Звездном. Еще 3 человека за сутки получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.Прошлой ночью на Северном направлении, в пределах Черниговской области, пресечена попытка пересечения государственной границы Украины диверсионной разведывательной группой противника. Четыре вооруженных лица были замечены пограничниками 2-й пограничной заставы с помощью тепловизоров. Был открыт огонь на поражение, заставившее врага отойти назад. Одновременно по сигналу тревоги к месту происшествия выдвинулись резервы из пограничного отряда и ВСУ. Таким образом, враг в очередной раз понес потери и не достиг поставленной цели.В Херсонской области за минувшие сутки противник совершил 51 обстрел, выпустив 260 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 61 снаряд. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; административное здание и учебное заведение в Херсонском районе; территорию предприятия в Бериславском районе. Из-за агрессии четыре человека погибли, еще 18 – получили ранения, из них – 1 ребенок.Враг атаковал Харьков беспилотниками. Один БПЛА попал в трехэтажное здание учебного заведения Салтовского района. Произошло частичное разрушение конструкций 2-го, 3-го этажей, перекрытия и крыши. Также возник пожар. В здании, предварительно, не было людей. Еще 3 попадания были зафиксированы на территории спорткомплекса в Шевченковском районе Харькова. Частично повреждено двухэтажное здание. Пожара не было. Ранен один человек, его состояние проверяют медики.В Кривом Роге уже более 80 пострадавших из-за вражеской атаки. Среди них 7 детей. В больницах остаются 19 человек. Все средней тяжести.Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 зенитно-ракетных комплексов противника, тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и 5 районов сосредоточения личного состава противника.Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 3 – по зенитно-ракетным комплексам врага.СМИ опубликовали фото последствий попадания российского беспилотника в педагогически техническое училище в Харькове. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что попадание кроме здания учебного заведения в Салтовском районе было также в Шевченковском районе – в спортивный объект. Там ранение получил охранник, его госпитализировали.

Попадание в Харькове / Суспильне

Игорь Терехов сообщил, что в Харькове по меньшей мере три прилета. Все в центре города, в густо населенных районах. Один из дронов разрушил два этажа одного из общежитий. Там пожар, работают подразделения ГСЧС. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.Олег Синегубов отметил, что на месте попадания вспыхнул пожар. Там работают все экстренные службы. Что касается пострадавших, то, по данным Областного центра медицинской помощи, информация не поступала.В Харькове после атаки наблюдаются перебои со светом. Также в части районов исчезла вода.После полуночи прогремели несколько взрывов в Харькове. Известно, что оккупанты запустили "Шахеды". Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал сообщение. В нем он отметил, что враг бьет по городу дронами. По его словам, взрывы раздаются в Шевченковском районе. К тому моменту их насчитали три.