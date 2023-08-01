Харьков массированно атаковали дронами-камикадзе: хронология 524 дня войны

О борьбе украинцев против агрессора и военных преступлениях российских террористов – рассказывает 24 Канал.
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8:00
За 31 июля россияне убили 2 жителей Донецкой области – в Звездном. Еще 3 человека за сутки получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.7:55
Прошлой ночью на Северном направлении, в пределах Черниговской области, пресечена попытка пересечения государственной границы Украины диверсионной разведывательной группой противника. Четыре вооруженных лица были замечены пограничниками 2-й пограничной заставы с помощью тепловизоров. Был открыт огонь на поражение, заставившее врага отойти назад. Одновременно по сигналу тревоги к месту происшествия выдвинулись резервы из пограничного отряда и ВСУ. Таким образом, враг в очередной раз понес потери и не достиг поставленной цели.7:50
В Херсонской области за минувшие сутки противник совершил 51 обстрел, выпустив 260 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 61 снаряд. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; административное здание и учебное заведение в Херсонском районе; территорию предприятия в Бериславском районе. Из-за агрессии четыре человека погибли, еще 18 – получили ранения, из них – 1 ребенок.7:32
Враг атаковал Харьков беспилотниками. Один БПЛА попал в трехэтажное здание учебного заведения Салтовского района. Произошло частичное разрушение конструкций 2-го, 3-го этажей, перекрытия и крыши. Также возник пожар. В здании, предварительно, не было людей. Еще 3 попадания были зафиксированы на территории спорткомплекса в Шевченковском районе Харькова. Частично повреждено двухэтажное здание. Пожара не было. Ранен один человек, его состояние проверяют медики.7:00
В Кривом Роге уже более 80 пострадавших из-за вражеской атаки. Среди них 7 детей. В больницах остаются 19 человек. Все средней тяжести.6:46
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 зенитно-ракетных комплексов противника, тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и 5 районов сосредоточения личного состава противника.6:00
Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 3 – по зенитно-ракетным комплексам врага.3:20
СМИ опубликовали фото последствий попадания российского беспилотника в педагогически техническое училище в Харькове. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что попадание кроме здания учебного заведения в Салтовском районе было также в Шевченковском районе – в спортивный объект. Там ранение получил охранник, его госпитализировали.
Попадание в Харькове / Суспильне
1:04
Игорь Терехов сообщил, что в Харькове по меньшей мере три прилета. Все в центре города, в густо населенных районах. Один из дронов разрушил два этажа одного из общежитий. Там пожар, работают подразделения ГСЧС. Информация о пострадавших в настоящее время уточняется.0:49
Олег Синегубов отметил, что на месте попадания вспыхнул пожар. Там работают все экстренные службы. Что касается пострадавших, то, по данным Областного центра медицинской помощи, информация не поступала.0:30
В Харькове после атаки наблюдаются перебои со светом. Также в части районов исчезла вода.0:11
После полуночи прогремели несколько взрывов в Харькове. Известно, что оккупанты запустили "Шахеды". Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал сообщение. В нем он отметил, что враг бьет по городу дронами. По его словам, взрывы раздаются в Шевченковском районе. К тому моменту их насчитали три.