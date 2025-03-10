Украинские военные восстановили положение возле Синьковки и Бурлацкого, – обновление Deep State

Силы обороны продолжают давить на противника – украинские военные смогли восстановить свое положение в Харьковской области и в Волновахском районе Донецкой области. Однако россияне также имеют продвижение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ресурс Deep State. Аналитики обновили карту боевых действий.

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Обновление карты Deep State

По состоянию на 10 марта Силы обороны восстановили свое положение у села Синьковка Купянского района Харьковской области и вблизи поселка Бурлацкое Волновахского района Донецкой области.

В то же время враг продвинулся возле села Улаклы Волновахского района Донецкой области, пишут аналитики Deep State.

Что происходит в Волновахском районе: смотрите на карте

К слову, российские военные пересекли границу Сумской области и пытаются закрепиться в селе Новеньком. В случае успеха дальнейшие штурмовые действия противник может проводить в направлении населенных пунктов Басовка и Локня, чтобы "перерезать" трассу возле Юнаковки. Сейчас украинские защитники держат оборону и не дают врагу расширить плацдарм.