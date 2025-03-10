Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ресурс Deep State. Аналітики оновили карту бойових дій.

Дивіться також Успіхи ЗСУ в Донецькій області та прориви ворога у Курській: аналіз боїв і карти ISW

Оновлення мапи Deep State

Станом на 10 березня Сили оборони відновили своє положення біля села Синьківка Куп'янського району на Харківщині й поблизу селища Бурлацьке Волноваського району на Донеччині.

Натомість ворог просунувся біля села Улакли Волноваського району Донецької області.

Що відбувається у Волноваському районі: дивіться на карті

До слова, російські військові перетнули кордон Сумської області й намагаються закріпитися в селі Новенькому. У разі успіху подальші штурмові дії противник може проводити в напрямку населених пунктів Басівка й Локня, аби "перерізати" трасу біля Юнаківки. Наразі українські захисники тримають оборону й не дають ворогові розширити плацдарм.