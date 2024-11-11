Россияне давят возле Курахово, тяжелые бои идут и вблизи Торецка: карта фронта 11 ноября

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников, чтобы прорвать линию фронта. Сейчас горячей ситуация остается на Кураховском и Покровском направлениях.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на утреннюю сводку Генштаба ВСУ.

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Какая ситуация на линии фронта сейчас

На Харьковском направлении враг шесть раз штурмовал в районах населенных пунктов Старица и Волчанск.

Россияне продолжают штурмовать Волчанск: смотрите на карте

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кондрашовки, Загрызово и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Терны, Торское и Серебрянка.

Защитники украинской земли сдерживали натиск врага на Северском направлении где была отражена одна атака противника в районе Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах Ступочек и Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак неподалеку Торецка и Щербиновки.

Какая ситуация возле Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Миролюбовки, Проминя, Григорьевки, Селидово, Лысовки, Сухого Яра и Петровки.

Россияне пытались продвигаться возле Селидово: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 48 атак позиций наших войск вблизи населенных пунктов Ильинка, Воздвиженка, Новоселидовка, Новодмитровка, Сонцовка, Максимильяновка, Антоновка, Дальнее и Екатериновка. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Антоновка и Ильинка.

Оккупанты штурмовали позиции ВСУ возле Антоновки: смотрите на карте

На Времовском направлении противник совершил 13 штурмов наших позиций в районах Трудового, Константинопольского, Успеновки и Макаровки.

Какова ситуация возле Трудового: смотрите на карте

На Ореховском направлении оккупанты дважды атаковали в направлении Новоандреевки и Малой Токмачки, получили жесткий отпор, понесли потери.

На Приднепровском направлении российские захватчики штурмовали позиции наших подразделений семь раз, успеха эти действия им не принесли.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области. По имеющейся информации вражеская авиация за минувшие сутки нанесла 26 ударов с применением 48 КАБов по своей территории.