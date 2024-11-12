Россияне продвинулись в Курской области и вблизи Купянска: обзор карты фронта от ISW
12 ноября 2024, 06:32Читати новину українською
Институт изучения войны 12 ноября обнародовал новый отчет о ситуации на фронте в Украине. Аналитики показали обновление линии боевого соприкосновения, в том числе и в Курской области России.
Так враг имеет определенные продвижения в своем регионе, а также в Харьковской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.
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Обзор ситуации на фронте 12 ноября от ISW
- У Курской области России, по данным Института изучения войны, украинские силы незначительно продвинулись в Новоивановке. Оккупанты, в свою очередь, отвоевали позиции северо-западнее Погребков, а также продвинулись возле Дарьино.
- На Харьковском направлении российские войска 10 и 11 ноября продолжали наступательные действия к северо-востоку от города Харькова в районе Волчанска и Старицы, но не продвинулись.
- На Купянском направлении российские войска продвинулись вблизи Купянска во время продолжения наступательных операций вдоль линии Купянск – Сватово. Кроме того, как пишут аналитики, враг имел успехи у Колесниковки, а также вблизи Кременной и Тернов.
- Российские войска также продолжали наступление на восток от Северска в районе Верхнекаменского и на юго-восток от Северска в районе Выемки, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Карты боевых действий на фронтах войны в Украине за 11 ноября / Фото ISW
- Возле Часового Яра российские войска 11 ноября продолжали наступательные действия, но подтвержденных продвижений не сделали.
- На Торецком направлении российские войска 11 ноября продолжали наступательные действия, но подтвержденных изменений линии фронта не было.
- На Покровском направлении российские войска также пытались наступать, но продвижений не было.
- 10 и 11 ноября российские войска продолжали наступление на западе Запорожской области вблизи Малой Токмачки, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.
- Также 10 и 11 ноября продолжались позиционные бои на Днепровском направлении в левобережной части Херсонской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
Итак, подытоживая сводки ISW, можно констатировать, что российские войска за последние сутки имели продвижение в Курской области и на Купянском направлении.