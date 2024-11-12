Россияне продвинулись в Курской области и вблизи Купянска: обзор карты фронта от ISW

Институт изучения войны 12 ноября обнародовал новый отчет о ситуации на фронте в Украине. Аналитики показали обновление линии боевого соприкосновения, в том числе и в Курской области России.

Так враг имеет определенные продвижения в своем регионе, а также в Харьковской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Обзор ситуации на фронте 12 ноября от ISW

У Курской области России, по данным Института изучения войны, украинские силы незначительно продвинулись в Новоивановке. Оккупанты, в свою очередь, отвоевали позиции северо-западнее Погребков, а также продвинулись возле Дарьино.

России, по данным Института изучения войны, украинские силы незначительно продвинулись в Новоивановке. Оккупанты, в свою очередь, отвоевали позиции северо-западнее Погребков, а также продвинулись возле Дарьино. На Харьковском направлении российские войска 10 и 11 ноября продолжали наступательные действия к северо-востоку от города Харькова в районе Волчанска и Старицы, но не продвинулись.

российские войска 10 и 11 ноября продолжали наступательные действия к северо-востоку от города Харькова в районе Волчанска и Старицы, но не продвинулись. На Купянском направлении российские войска продвинулись вблизи Купянска во время продолжения наступательных операций вдоль линии Купянск – Сватово. Кроме того, как пишут аналитики, враг имел успехи у Колесниковки, а также вблизи Кременной и Тернов.

российские войска продвинулись вблизи Купянска во время продолжения наступательных операций вдоль линии Купянск – Сватово. Кроме того, как пишут аналитики, враг имел успехи у Колесниковки, а также вблизи Кременной и Тернов. Российские войска также продолжали наступление на восток от Северска в районе Верхнекаменского и на юго-восток от Северска в районе Выемки, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Карты боевых действий на фронтах войны в Украине за 11 ноября / Фото ISW

Возле Часового Яра российские войска 11 ноября продолжали наступательные действия, но подтвержденных продвижений не сделали.

российские войска 11 ноября продолжали наступательные действия, но подтвержденных продвижений не сделали. На Торецком направлении российские войска 11 ноября продолжали наступательные действия, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

российские войска 11 ноября продолжали наступательные действия, но подтвержденных изменений линии фронта не было. На Покровском направлении российские войска также пытались наступать, но продвижений не было.

российские войска также пытались наступать, но продвижений не было. 10 и 11 ноября российские войска продолжали наступление на западе Запорожской области вблизи Малой Токмачки, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Также 10 и 11 ноября продолжались позиционные бои на Днепровском направлении в левобережной части Херсонской области, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Итак, подытоживая сводки ISW, можно констатировать, что российские войска за последние сутки имели продвижение в Курской области и на Купянском направлении.