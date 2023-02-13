Оккупанты массово отмораживают конечности, на Херсонщину бросили 200 бойцов Росгвардии, –Генштаб
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Российские захватчики продолжают пытаться наступать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Однако благодаря Вооруженным Силам Украины враг несет огромные потери – особенно в живой силе.
За минувшие сутки оккупанты нанесли 4 ракетных удара и совершили 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза новых атак по всей территории Украины остается высокой.
Обратите внимание ВСУ уничтожили целую колонну российской техники на дороге Мелитополь – Васильевка: мощное фото
ВСУ мощно отбивают атаки врага
Наши защитники отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области; Кременная и Белогоровка в Луганской области; Выемка, Федоровка, Васюковка, Бахмут, Ивановское и Клищиевка Донецкой области и Зализничное на Запорожье.
Что сейчас происходит на фронте
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений. Вражеским обстрелам подверглись районы 18 населенных пунктов. Среди них – Толстодубово, Бачевск, Басовка и Поповка Сумской области и Красное, Глубокое, Волчанск, Фиголовка, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области.
- На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы 22 районов населенных пунктов. В частности, это – Кисловка, Котляровка, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка на Луганщине.
- На Бахмутском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам, в частности, подверглись Спорное, Васюковка, Ивано-Дарьевка, Парасковеевка, Железнянское, Часов Яр, Бахмут, Ступочки и Клищиевка. Всего – 16 населенных пунктов.
- На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 25 населенных пунктов, включая Тоненькое, Авдеевку, Первомайское, Золотую Ниву, Невельское, Красногоровку, Марьинку, Пречистовку и Богоявленку Донецкой области.
- На Запорожском направлении огневому влиянию подверглись Времьевка и Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Степное, Ольговское, Новоданиловка, Новоандреевка, Малая Токмачка, Степногорск и Волшебное Запорожской области и Никополь на Днепропетровщине.
- На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы 20 населенных пунктов, в частности, Милово, Змиевка, Республиканец, Новокаиры, Веселое, Никольское, Антоновка и Днепровское Херсонской области.
В Херсонскую область отправили почти 200 военных Росгвардии
В Херсонскую область враг направил около 200 военнослужащих Росгвардии для усиления контрдиверсионных мер. Их расселили на территории базы отдыха "Чайка" в населенном пункте Лазурное, а для безопасности оккупантов в поселке ограничено передвижение местных жителей.
Оккупанты обмораживают конечности
С января этого года значительно возросло количество захватчиков с признаками обморожения конечностей. Это все – из-за низкого уровня обеспечения зимним обмундированием.
Так, в медицинских учреждениях Горловки Донецкой области количество пациентов с таким диагнозом составляет до 30% всех раненых.
Огромные потери захватчиков
За прошедшие сутки наша авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
Кроме того, наши ракетчики и артиллеристы поразили 10 районов сосредоточения живой силы, 1 позицию противовоздушной обороны и 3 состава боеприпасов противника.
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения россияне уже потеряли 137 780 своих солдат. Потери в технике:
- танков – 3280 (+13);
- боевых бронированных машин – 6488 (+14);
- артиллерийских систем – 2287 (+17);
- РСЗО – 465 (+2);
- средств ПВО – 234 (+0);
- самолетов – 296 (+1);
- вертолетов – 286 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2007 (+10);
- крылатых ракет – 857 (+0);
- кораблей и катеров – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 5148 (+14);
- специальной техники – 215 (+1).