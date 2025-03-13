Операция в Курской области продолжается, ВСУ отбивают 7 атак врага, – Генштаб

Украинские военные продолжают отражать атаки врага на всех участках фронта, в частности на Курском направлении. Оккупанты также продолжают оказывать давление на Востоке нашего государства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. К теме Россия продвинулась возле нескольких населенных пунктов в Донецкой области: карта DeepState за 13 марта Что происходит на фронте на вечер 13 марта На Харьковском направлении враг 5 раз атаковал в сторону населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Дорошевка, 3 боестолкновения еще продолжаются. Авиаударам подверглись Гранов и Казачья Лопань.

враг 5 раз атаковал в сторону населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Дорошевка, 3 боестолкновения еще продолжаются. Авиаударам подверглись Гранов и Казачья Лопань. На Купянском направлении враг трижды пытался идти вперед на наши позиции вблизи Голубовки, Загрызово и Богуславки.

враг трижды пытался идти вперед на наши позиции вблизи Голубовки, Загрызово и Богуславки. На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отбили 14 российских атак в районе Торского, Ямполовки и в направлении Зеленой Долины, Григорьевки, Нового, Новомихайловки. 4 атаки еще продолжаются.

за сегодня украинские защитники отбили 14 российских атак в районе Торского, Ямполовки и в направлении Зеленой Долины, Григорьевки, Нового, Новомихайловки. 4 атаки еще продолжаются. 7 штурмовых действий противника отбили наши защитники в районе Верхнекаменского и Белогоровки на Северском направлении .

. В настоящее время на Краматорском направлении состоялась одна вражеская атака. Враг атакует в районе Часового Яра. Наши защитники дали достойный отпор.

состоялась одна вражеская атака. Враг атакует в районе Часового Яра. Наши защитники дали достойный отпор. На Торецком направлении наши военные отражали 13 вражеских атак в районах Торецка и Дружбы, 11 атак остановлено Силами обороны, 2 – продолжаются.

наши военные отражали 13 вражеских атак в районах Торецка и Дружбы, 11 атак остановлено Силами обороны, 2 – продолжаются. На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 41 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Лисовка, Котлиное, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Новосергиевка, Котляровка, Алексеевка, Андреевка. 6 боестолкновений до сих пор продолжаются.

в течение этих суток агрессор 41 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Лисовка, Котлиное, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Новосергиевка, Котляровка, Алексеевка, Андреевка. 6 боестолкновений до сих пор продолжаются. На Новопавловском направлении наши защитники отбили 3 вражеские атаки. Враг пытался прорваться вблизи Константинополя. Авиаудару подверглась Воскресенка.

наши защитники отбили 3 вражеские атаки. Враг пытался прорваться вблизи Константинополя. Авиаудару подверглась Воскресенка. На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили 5 атак в районах Новоселки и Новополя, в одной локации еще продолжается бой. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Новополь, Железнодорожное, Гуляйполе, Шевченко и Свободное Поле.

наши защитники отбили 5 атак в районах Новоселки и Новополя, в одной локации еще продолжается бой. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Новополь, Железнодорожное, Гуляйполе, Шевченко и Свободное Поле. На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили 6 атак захватчиков в районе Степного, Пятихаток, Свободного Поля, Ровнополя, Щербаков, Каменского и в направлении Новоандреевки, еще 8 боестолкновений до сих пор продолжаются. Враг нанес авиаудары в районах Новоандреевки и Малой Токмачки.

наши защитники успешно отбили 6 атак захватчиков в районе Степного, Пятихаток, Свободного Поля, Ровнополя, Щербаков, Каменского и в направлении Новоандреевки, еще 8 боестолкновений до сих пор продолжаются. Враг нанес авиаудары в районах Новоандреевки и Малой Токмачки. На Приднепровском направлении агрессор активных наступательных действий не проводил, однако, нанес авиаудар по району населенного пункта Львов.

агрессор активных наступательных действий не проводил, однако, нанес авиаудар по району населенного пункта Львов. Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курской области, где наши войска за сегодня отбили 14 атак противника, еще 7 боестолкновений продолжаются до сих пор. Российские захватчики нанесли 29 авиаударов, применив 45 управляемых авиабомб и осуществили 183 артиллерийские обстрелы.