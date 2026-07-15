Институт изучения войны проанализировал ситуацию на поле боя.

Что известно о ситуации на различных направлениях фронта?

Харьковское направление

По данным ISW, главной целью российского командования на севере Харьковской области остается оттеснение украинских сил от государственной границы. Кремль стремится сформировать так называемую буферную зону вдоль Белгородской области и максимально приблизиться к Харькову, чтобы город оказался в зоне досягаемости ствольной артиллерии.

13 и 14 июля российские войска проводили ограниченные наступательные действия на севере Харьковской области, однако подтвержденных успехов не достигли. В то же время отдельные российские военные блогеры заявляют о продвижении в районе Чайковки, расположенной к северо-востоку от Харькова, однако независимого подтверждения этой информации нет.

Купянское направление

На Купянском направлении российские войска продолжают наступательные действия, однако без территориальных успехов.

Особое внимание аналитики обратили на изменение российской тактики. По словам представителя украинской бригады, воюющей на этом направлении, оккупанты все чаще используют дождь, сильный ветер и другие неблагоприятные погодные условия для проникновения небольшими группами в "серую зону".

В то же время российская армия сталкивается с трудностями в обеспечении своих подразделений. Из-за активной работы украинских беспилотников большие логистические дроны практически не могут действовать вблизи линии фронта. Именно поэтому россияне все чаще применяют FPV-дроны для доставки небольших партий боеприпасов и продовольствия.

На направлении Боровой ситуация также существенно не изменилась – все российские атаки оказались безрезультатными.

Славянск и Константиновка

В Донецкой области ISW зафиксировал отдельные тактические продвижения российской армии. В частности, аналитики считают, что российские силы продвинулись к юго-востоку от Славянска, потому что украинское присутствие в районе Пазеного не фиксировалось в течение длительного времени.

Также геолокационные данные подтверждают недавнее продвижение оккупантов в западной части Константиновки. Однако украинские военные проводят контратаки, пытаясь стабилизировать ситуацию.

Помимо наземных атак, россияне активно применяют FPV-дроны. В частности, был зафиксирован удар по автозаправочной станции в Краматорске.

Добропольское, Покровское и Новопавловское направления

В районе Доброполья российские войска проводили наступательные операции в течение двух суток, однако подтвержденных изменений линии фронта не произошло. Российские военные блогеры сообщают о продвижении вблизи Кучерового Яра и Вольного, однако у ISW нет подтверждений этих заявлений.

На Покровском направлении оккупанты также продолжали атаки без достижения результатов.

Не изменилась ситуация и на Новопавловском направлении. Россияне осуществляли штурмы и применяли управляемые авиабомбы ФАБ-250 по украинским позициям, однако продвинуться не смогли.

Также без успеха завершились наступательные действия на направлении Александровки, где украинские силы проводили контратаки.

Запорожское направление

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях российские войска также пытались провести атаку на украинские позиции. Все эти попытки завершились без изменений линии фронта.

В то же время украинские военные продемонстрировали новый пример применения современных технологий на поле боя. Одно из подразделений обнародовало видео использования беспилотника, оснащенного крупнокалиберным пулеметом Browning M2, который действовал во взаимодействии с FPV-дронами.

Кроме того, украинские силы нанесли удар по железнодорожному мосту вблизи оккупированного Верхнего Токмака.

Где изменилась линия фронта / Карты ISW

Напомним, оккупированный Крым, который Россия более 10 лет превращала в главный военный форпост, становится одним из самых уязвимых участков фронта. Украина систематически наносит удары по логистике, военной инфраструктуре и путям снабжения, затрудняя удержание полуострова.

По мнению военных экспертов, именно ситуация вокруг Крыма может существенно повлиять как на дальнейший ход войны, так и на политические позиции Владимира Путина.