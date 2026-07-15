Институт изучения войны проанализировал ситуацию на поле боя.

Что известно о ситуации на различных направлениях фронта?

  • Харьковское направление

По данным ISW, главной целью российского командования на севере Харьковской области остается оттеснение украинских сил от государственной границы. Кремль стремится сформировать так называемую буферную зону вдоль Белгородской области и максимально приблизиться к Харькову, чтобы город оказался в зоне досягаемости ствольной артиллерии.

13 и 14 июля российские войска проводили ограниченные наступательные действия на севере Харьковской области, однако подтвержденных успехов не достигли. В то же время отдельные российские военные блогеры заявляют о продвижении в районе Чайковки, расположенной к северо-востоку от Харькова, однако независимого подтверждения этой информации нет.

  • Купянское направление

На Купянском направлении российские войска продолжают наступательные действия, однако без территориальных успехов.

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Особое внимание аналитики обратили на изменение российской тактики. По словам представителя украинской бригады, воюющей на этом направлении, оккупанты все чаще используют дождь, сильный ветер и другие неблагоприятные погодные условия для проникновения небольшими группами в "серую зону".

В то же время российская армия сталкивается с трудностями в обеспечении своих подразделений. Из-за активной работы украинских беспилотников большие логистические дроны практически не могут действовать вблизи линии фронта. Именно поэтому россияне все чаще применяют FPV-дроны для доставки небольших партий боеприпасов и продовольствия.

На направлении Боровой ситуация также существенно не изменилась – все российские атаки оказались безрезультатными.

  • Славянск и Константиновка

В Донецкой области ISW зафиксировал отдельные тактические продвижения российской армии. В частности, аналитики считают, что российские силы продвинулись к юго-востоку от Славянска, потому что украинское присутствие в районе Пазеного не фиксировалось в течение длительного времени.

Также геолокационные данные подтверждают недавнее продвижение оккупантов в западной части Константиновки. Однако украинские военные проводят контратаки, пытаясь стабилизировать ситуацию.

Помимо наземных атак, россияне активно применяют FPV-дроны. В частности, был зафиксирован удар по автозаправочной станции в Краматорске.

  • Добропольское, Покровское и Новопавловское направления

В районе Доброполья российские войска проводили наступательные операции в течение двух суток, однако подтвержденных изменений линии фронта не произошло. Российские военные блогеры сообщают о продвижении вблизи Кучерового Яра и Вольного, однако у ISW нет подтверждений этих заявлений.

На Покровском направлении оккупанты также продолжали атаки без достижения результатов.

Не изменилась ситуация и на Новопавловском направлении. Россияне осуществляли штурмы и применяли управляемые авиабомбы ФАБ-250 по украинским позициям, однако продвинуться не смогли.

Также без успеха завершились наступательные действия на направлении Александровки, где украинские силы проводили контратаки.

  • Запорожское направление

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях российские войска также пытались провести атаку на украинские позиции. Все эти попытки завершились без изменений линии фронта.

В то же время украинские военные продемонстрировали новый пример применения современных технологий на поле боя. Одно из подразделений обнародовало видео использования беспилотника, оснащенного крупнокалиберным пулеметом Browning M2, который действовал во взаимодействии с FPV-дронами.

Кроме того, украинские силы нанесли удар по железнодорожному мосту вблизи оккупированного Верхнего Токмака.

Где изменилась линия фронта / Карты ISW

Напомним, оккупированный Крым, который Россия более 10 лет превращала в главный военный форпост, становится одним из самых уязвимых участков фронта. Украина систематически наносит удары по логистике, военной инфраструктуре и путям снабжения, затрудняя удержание полуострова.

По мнению военных экспертов, именно ситуация вокруг Крыма может существенно повлиять как на дальнейший ход войны, так и на политические позиции Владимира Путина.