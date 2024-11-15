Ожесточенные бои на Покровском, Времовском и Кураховском направлениях: карта фронта 15 ноября

Российские войска продолжают штурмовать позиции украинских военных на фронте. Самыми горячими остаются Покровское, Времовское и Кураховское направление.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. За прошедшие сутки по всей линии фронта зафиксировано 144 боевых столкновения.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло четыре вражеских атаки в районе населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

По уточненной информации на Купянском направлении, за сутки оккупанты совершили 11 атак. Силы обороны остановили все штурмовые действия противника в районах Голубовки, Петропавловки, Песчаного, Глушковки, Зеленого Гая, Загрызово, Кругляковки, Первомайского и Лозовой.

Россияне давят на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении наши войска отбили девять атак захватчиков вблизи населенных пунктов Катериновка, Дружелюбовка, Невское, Терны и Торское. В то же время враг наносил авиаудары в районе Серебрянского леса.

Оккупанты атаковали на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении Силами обороны Украины отражены два штурма вблизи Верхнекаменского.

При поддержке авиации на Краматорском направлении враг один раз пытался прорвать оборону в районе населенного пункта Предтечино.

Неподалеку населенных пунктов Дилиевка, Торецк и Щербиновка на Торецком направлении враг совершил 11 атак. К тому же активно применял бомбардировочную авиацию.

Враг 11 раз атаковал на Торецком направлении: смотрите на карте

Наши защитники отбили 24 вражеских штурма различной интенсивности на Покровском направлении в районах населенных пунктов Проминь, Лысовка, Сухой Яр, Пушкино, Желтое и Пустынка.

Оккупанты давят на Покровском направлении: смотрите на карте

Вражеские атаки на Кураховском направлении Силы обороны отбили в районах населенных пунктов Берестки, Сонцовка, Ильинка, Новоселидовка, Заря, Дальнее и Константиновка, где оккупанты 37 раз пытались прорвать оборону наших войск.

Россияне хотят прорвать оборону на Кураховском направлении: смотрите на карте

Враг активно применял бомбардировочную авиацию на Времовском направлении, на котором наши защитники отбили 12 атак оккупантов в районе населенных пунктов Макаровка, Янтарное, Ровнополь, Новодаровка.

Российские войска атакуют на Времовском направлении: смотрите на карте

На Ореховском направлении состоялось два боевых столкновения неподалеку Новоданиловки.

Четыре атаки оккупантов не имели успеха на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.