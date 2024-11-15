Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Впродовж минулої доби по всій лінії фронту зафіксовано 144 бойових зіткнення.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулося чотири ворожих атаки в районі населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

За уточненою інформацією на Куп’янському напрямку, за добу окупанти здійснили 11 атак. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах Голубівки, Петропавлівки, Піщаного, Глушківки, Зеленого Гаю, Загризового, Кругляківки, Першотравневого та Лозової.

Росіяни тиснуть на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку наші війська відбили дев’ять атак загарбників поблизу населених пунктів Катеринівка, Дружелюбівка, Невське, Терни та Торське. Водночас ворог завдавав авіаударів в районі Серебрянського лісу.

Окупанти атакували на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку Силами оборони України відбито два штурми поблизу Верхньокам’янського.

За підтримки авіації на Краматорському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборону в районі населеного пункту Предтечине.

Неподалік населених пунктів Диліївка, Торецьк та Щербинівка на Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атаки. До того ж активно застосовував бомбардувальну авіацію.

Ворог 11 разів атакував на Торецькому напрямку: дивіться на карті

Наші захисники відбили 24 ворожих штурми різної інтенсивності на Покровському напрямку в районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Сухий Яр, Пушкіне, Жовте та Пустинка.

Окупанти тиснуть на Покровському напрямку: дивіться на карті

Ворожі атаки на Курахівському напрямку Сили оборони відбили у районах населених пунктів Берестки, Сонцівка, Іллінка, Новоселидівка, Зоря, Дальне та Костянтинівка, де окупанти 37 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

Росіяни хочуть прорвати оборону на Курахівському напрямку: дивіться на карті

Ворог активно застосовував бомбардувальну авіацію на Времівському напрямку, на якому наші захисники відбили 12 атак окупантів в районі населених пунктів Макарівка, Янтарне, Рівнопіль, Новодарівка.

Російські війська атакують на Времівському напрямку: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення неподалік Новоданилівки.

Чотири атаки окупантів не мали успіху на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.