Оккупанты совершили более 100 атак за сутки: сводка Генштаба за 18 мая

В Украине прошли очередные сутки войны с Россией. Оккупанты вели наступления на большинстве направлений фронта и обстреливали позиции Сио обороны. За день защитники приняли участие в 130 боевых столкновениях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Россияне нанесли 54 авиационных удара, привлекли для поражения 1098 дронов-камикадзе и осуществили почти 3700 обстрелов.

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Какова ситуация на разных направлениях фронта

На Харьковском направлении российская армия осуществила четыре атаки в районе Волчанска. Также оккупанты нанесли авиаудар возле Колодезного и Каменки.

российская армия осуществила четыре атаки в районе Волчанска. Также оккупанты нанесли авиаудар возле Колодезного и Каменки. На Купянском направлении враг дважды наступал в направлении Новой Кругляковки, но получил там отпор.

враг дважды наступал в направлении Новой Кругляковки, но получил там отпор. На Лиманском направлении защитники отбили за сутки 19 штурмов на свои позиции у Твердохлебового, Копанок, Редкодуба, Грековки, Торского и в направлении Карповки, Ольговки, Зеленой Долины и Григорьевки. Сейчас на этом направлении продолжается два боестолкновения.

защитники отбили за сутки 19 штурмов на свои позиции у Твердохлебового, Копанок, Редкодуба, Грековки, Торского и в направлении Карповки, Ольговки, Зеленой Долины и Григорьевки. Сейчас на этом направлении продолжается два боестолкновения. На Северском направлении россияне 6 раз атаковали вблизи Белогоровки и Верхнекаменского, одно боестолкновение еще продолжается.

россияне 6 раз атаковали вблизи Белогоровки и Верхнекаменского, одно боестолкновение еще продолжается. На Краматорском направлении состоялись вражеские атаки в районах Часового Яра, Белой Горы, Курдюмовки и Ступочек. Украинские подразделения отбили 6 атак.

состоялись вражеские атаки в районах Часового Яра, Белой Горы, Курдюмовки и Ступочек. Украинские подразделения отбили 6 атак. На Торецком направлении зафиксировано 6 боестолкновений. Враг пытался вести штурм позиций Сил обороны в районах Торецка, Петровки, Озаряновки, Дилиевки и Дружбы. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

зафиксировано 6 боестолкновений. Враг пытался вести штурм позиций Сил обороны в районах Торецка, Петровки, Озаряновки, Дилиевки и Дружбы. Два боестолкновения продолжаются до сих пор. На Покровском направлении противник совершил 44 атаки в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Зверево, Новосергиевка, Удачное, Троицкое, Алексеевка, Андреевка, Котлино и в направлениях Зари, Шевченко Первого, Попового Яра. Украинские бойцы отбили 40 штурмов, а четыре боевые столкновения продолжаются. Враг нанес авиаудары по Попову Яру, Шевченко Первому, Сухому Яру, Новоукраинке, Запорожье и Покровске.

На самом горячем направлении фронта защитники уничтожили за сутки 151 оккупанта, из которых 84 – безвозвратно. Также обезврежены четыре автомобиля, средство спутниковой связи, 8 мест укрытия противника, 10 мотоциклов, миномет и пять БпЛА.

На Новопавловском направлении защитники отбили 22 атаки захватчиков в районах Константинополя, Багатира, Шевченко, Свободного Поля, Ровнополя, семь боестолкновений еще продолжаются. Авиаудары враг нанес по Новодаровке и Бурлацкому.

защитники отбили 22 атаки захватчиков в районах Константинополя, Багатира, Шевченко, Свободного Поля, Ровнополя, семь боестолкновений еще продолжаются. Авиаудары враг нанес по Новодаровке и Бурлацкому. На Гуляйпольском направлении россияне наступательных действий не проводили, однако нанесли авиаудар по Гуляйполю.

россияне наступательных действий не проводили, однако нанесли авиаудар по Гуляйполю. На Ореховском направлении украинские защитники отбили одну атаку противника в направлении Лукьяновского. Новоандреевка оказалась под ударом вражеских КАБов.

украинские защитники отбили одну атаку противника в направлении Лукьяновского. Новоандреевка оказалась под ударом вражеских КАБов. На Приднепровском направлении вражеские подразделения хотели продвинуться вперед, но украинские защитники отбили атаку. Под авиаударом оказалась Одрадокаменка.

вражеские подразделения хотели продвинуться вперед, но украинские защитники отбили атаку. Под авиаударом оказалась Одрадокаменка. На Курском направлении за сутки произошло 14 боестолкновений с российскими захватчиками, из которых одно продолжается до сих пор. Противник сбросил 32 управляемые бомбы и совершил 196 артиллерийских обстрелов.

Генштаб ВСУ за весомые достижения отмечает воинов 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, 406 отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова и 27 Печерского полка Национальной гвардии Украины.