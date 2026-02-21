Держат россиян в окружении в Купянске и имеют успех на юге: обзор фронта от ISW
- Силы обороны Украины смогли улучшить позиции на севере Харьковской области, на Новопавловском и Гуляйпольском направлениях.
- Российские войска не достигли успеха на большинстве направлений, в частности на Купянском, Славянском, Константиновка-Дружковка и Херсонском.
Вражеские подразделения продолжают наступательные действия практически на всех направлениях фронта. Но несмотря на массированные штурмы и заявления пропагандистов о "продвижении", на большинстве участков российская армия успеха не достигла.
Кое-где Силы обороны смогли контратаковать и улучшить свои позиции. Карту фронта за последние дни проанализировали аналитики Института изучения войны (ISW).
Смотрите также Россияне пытались "просочиться" в ВСУ, а оказались в плену: ГПСУ о ситуации на фронте
Как изменилась ситуация на фронте по состоянию на сегодня?
- В пятницу, 20 февраля, подразделения оккупантов пытались продвинуться вперед на севере Сумской области, впрочем успеха не достигли. В течение 19 и 20 февраля противник атаковал на северо-восток от города Сумы вблизи Водолаг, Алексеевки, Малой Корчаковки, Яблоновки и Новой Сечи, а также в направлении Храповщины. В то же время, по словам российского военкора, украинские войска контратаковали вблизи Краснополья.
- Аналитики утверждают, что Силы обороны удерживают позиции или имели успех на севере Харьковской области. Согласно данным из российских СМИ, противник якобы продвинулся на северо-восток от Харькова, вблизи Симиновки.
- Также наступательные действия врага продолжились на северо-восток от Великого Бурлука вблизи Чугуновки и Хатнего, а также в направлении Зарубинки. Впрочем успеха на этом участке фронта они не достигли.
- Российские войска не оставляют цель форсировать реку Оскол в Харьковской области. На Купянском направлении несмотря на попытки оккупировать хоть что-то, российская армия успеха не имеет. По данным представителя Объединенных сил Вооруженных сил Украины Виктора Трегубова, в окружении Сил обороны в Купянске осталось лишь примерно 30 российских военнослужащих.
- Россияне пытались штурмовать позиции украинской армии и на Боровском направлении. Впрочем, по данным аналитиков, прогресса не достигли.
- На Славянском направлении российские войска атаковали вблизи и в пределах самого Лимана, вблизи Яровой и Соснового, Ставок и Дробышево, Заречного, Закитного, Дроновки, Озерного, Ямполя, Резниковки, Рай-Александровки, Кривой Луки, Звановки, Васюковки и Никифоровки. Успеха наступательных действий противника не зафиксировано.
- 20 февраля российские войска продолжили наступательные операции на направлении Константиновка-Дружковка, но не продвинулись вперед. Российское командование сообщает о якобы захвате населенного пункта Минковка, что к северо-востоку от Константиновки, но, по словам командира украинского батальона беспилотников, противник не имеет контроля над этим селом – бои продолжаются.
- На Добропольском направлении российские войска атаковали к юго-востоку от Доброполья вблизи Заповедного, но не продвинулись вперед.
- Враг пытался атаковать на Покровском направлении, в частности вблизи самого Покровска, вблизи Гришина и в направлении Новоалександровки, вблизи Родинского, Уют, Мирнограда, Котлиного, Удачного и Молодецкого. Несмотря на заявления пропагандистских милблогеров о якобы продвижении на север от Удачного, геолокационные кадры за 20 февраля показывают, что передний край зоны боевых действий на этом направлении не изменился.
- Украинские войска недавно имели успех и продвинулись на Новопавловском направлении. Согласно геолокационным видеозаписям, Силы обороны недавно продвинулись в восточной Новопавловке. В то же время оккупанты пытались продвинуться в направлении самой Новопавловки, вблизи Муравки, Новониколаевки и Филиала.
- 20 февраля российские войска продолжили наступательные операции на Александровском направлении, но не продвинулись вперед.
- На Гуляйпольском направлении обе стороны имели успех. Украинские войска недавно продвинулись на запад от Железнодорожного, что к западу от Гуляйполя. Между тем российские войска сумели занять позиции к востоку и западу от Железнодорожного. Геолокационные кадры за 19 февраля, показывают, что Силы обороны наносят удары по живой силе противника в северной Злагоде. что к северо-востоку от Гуляйполя. Украинский военный обозреватель Константин Машовец 20 февраля сообщил, что украинские контратаки успешно сдерживают наступательные операции врага.
- 20 февраля российские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, в частности у Загорного, Степного, Малых Щербаков, Степногорска и Приморского. Успехов на этом участке фронта враг не достиг.
- 19 и 20 февраля российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на Херсонском направлении, в частности в направлении Антоновского моста, но не продвинулись вперед.
Карта боевых действий от ISW: смотрите фото
Что известно о потерях врага?
Только за последние сутки Силы обороны ликвидировали 1 010 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения количество убитых российских солдат достигает около 1 258 890 человек.
Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала сообщил, что российская армия на Купянском направлении несет большие потери, чем Силы обороны. По предварительным оценкам, соотношение может достигать 1 к 27.
За ночь 20 февраля украинские подразделения СБС с помощью ударного беспилотника FP-2 уничтожили три системы ПВО противника.