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21 июля, 09:21
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Россия застряла, не добившись успехов на большинстве направлений: обзор ситуации на фронте от ISW

Вероника Соцкова

Российские войска продолжают наступательные действия почти на всех ключевых направлениях, однако подтвержденных случаев значительного продвижения оккупантов немного. В то же время украинские силы удерживают позиции, проводят контратаки и наносят удары по российской военной инфраструктуре.

Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

Что известно о ситуации на фронте?

  • Сумское направление

19 и 20 июля российские войска проводили ограниченные наступательные действия на севере Сумской области, однако подтвержденного продвижения не достигли.

Геолокационные данные свидетельствуют о том, что украинские подразделения продолжают удерживать позиции вблизи Александрии и вдоль государственной границы, несмотря на предыдущие заявления оккупантов о якобы достигнутых успехах. Вместе с тем аналитики допускают, что российские силы могли проникнуть в восточную часть Таратутино, где, по информации вражеских источников, они сейчас укрепляют позиции.

Главной целью России на этом направлении остается создание так называемой "буферной зоны" вдоль украинско-российской границы.

  • Харьковское направление

На севере Харьковской области российские войска также продолжали наступательные операции, однако без подтвержденных успехов.

В свою очередь, украинские военные нанесли ряд ударов беспилотниками по топливной инфраструктуре и автозаправочным станциям в Белгородской области России, в частности вдоль трассы Харьков – Белгород. Такие удары направлены на затруднение снабжения российских войск.

  • Купянское и Боровское направления

На Купянском и Боровском направлениях российские войска продолжали ограниченные штурмовые действия, однако аналитики ISW не зафиксировали подтвержденных изменений линии фронта. Россия продолжает реализовывать свою цель по форсированию реки Оскол и дальнейшему продвижению на запад Харьковской области и на север Донецкой области, однако пока эти попытки не дали результатов.

  • Славянское направление

Вблизи Лимана российские войска также проводили наступательные действия. В то же время подтвержденных доказательств их продвижения ISW не получил. Отдельные российские военные блогеры заявляли об успехах в северной и юго-восточной частях Лимана, однако эта информация не подтверждена.

  • Константиновское направление

Одним из самых горячих направлений остается район Константиновки. Российские войска продолжали атаки, однако подтвержденного прорыва не достигли. Оккупанты проникли на отдельные участки вблизи Алексеево-Дружковки, однако не контролируют населенный пункт полностью.

Особое внимание ISW уделил информационной кампании России вокруг Константиновки. Российские пропагандистские ресурсы распространили видео с двумя украинскими военными, которых, по их утверждениям, взяли в плен после съемки видео с украинскими флагами в Доме культуры.

Аналитики отмечают, что у них есть основания полагать, что отдельные российские видеоматериалы были подделаны с помощью искусственного интеллекта. В то же время 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" подтвердил факт попадания двух военнослужащих в плен, однако категорически опроверг заявления России о якобы полном захвате Константиновки.

  • Покровское и Добропольское направления

На Покровском и Добропольском направлениях российские войска также проводили наступательные действия. Однако американские аналитики не обнаружили подтвержденных изменений линии фронта.

  • Новопавловское направление

На этом направлении ISW зафиксировал положительные для Украины изменения. Геолокационные материалы и даже отдельные сообщения российских военных блогеров свидетельствуют о том, что украинские силы смогли удержать или улучшить свои позиции вблизи Муравки и Беляковки.

  • Запорожское направление

На западе Запорожской области российские войска продолжали атаки, однако подтвержденных продвижений зафиксировано не было. В то же время украинские силы активно наносили удары по российской военной технике, пунктам запуска беспилотников, системам противовоздушной обороны и радиолокационным станциям во временно оккупированной части области.

Кроме того, штурмовой полк ВСУ сообщил о зачистке нескольких населенных пунктов вблизи Гуляйполя от вражеских диверсионно-разведывательных групп и взятии в плен 64 оккупантов.

Херсонское направление

В Херсонской области наземных боев не фиксировалось. Однако Служба безопасности Украины сообщила об ударе 13 беспилотниками по координационно-развертывательному центру ФСБ во временно оккупированной части области. По данным СБУ, на момент атаки там находились около 100 российских военных и десятки единиц техники.

Что происходит на фронте: смотрите карты от ISW

 


Напомним, операция Сил беспилотных систем ВСУ "Молочка" заставила российское командование изменить приоритеты и перебрасывать силы с фронта для защиты своего "теневого флота". По словам "Мадяра", враг отводит с линии боевого столкновения до 200 расчетов подразделения "Рубикон" и направляет их на охрану судов, остающихся на плаву.

К защите российского флота также привлекаются подразделения 51-й дивизии противовоздушной обороны и зенитного полка Черноморского флота, которые используют зенитные дроны, переносные зенитно-ракетные комплексы и пулеметы.

Бровди подчеркнул, что ослабление российских беспилотных сил на фронте выгодно для украинских войск, а атаки на вражеские суда в Черном и Азовском морях будут продолжаться и в дальнейшем.
 

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