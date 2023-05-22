Сбит Ми-24 и уничтожены вражеские ЗРК и радиолокационная станция: Генштаб о ситуации на фронте

В Генштабе ВСУ рассказали, что происходит на фронте. За эти сутки не обошлось без обстрелов и новых происков врага. Однако оккупанты также понесли потери.

В Генштабе призвали украинцев быть осторожными, потому что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться очень высокой.

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Оккупанты продолжают обстреливать Украину

оккупанты цинично продолжают применять тактику террора. В эти сутки Россия нанесла очередной массированный ракетный и авиационный удар по объектам гражданской и критической инфраструктуры Украины. В течение суток россияне нанесли 21 ракетный удар по городам Днепр, Запорожье и населенным пунктам Харьковской области.

Кроме того, враг нанес 42 авиационных удара, в частности, применив иранские ударные БПЛА "Shahed". По уточненной информации, наши защитники сбили 21 из 21. Также россияне совершили около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

К сожалению, ранены среди мирного населения, повреждены жилые многоквартирные дома, частные дома, детский садик и другая гражданская инфраструктура.

Какая ситуация на фронте

В Генштабе рассказали, что россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В общем в течение суток произошло 25 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Как и прежде, оккупанты совершают обстрелы по позициям ВСУ и мирным домам по всей линии разграничения. На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружена.

Несмотря на все, сегодня враги получили "на орехи" от ВСУ. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян, а также 2 удара по их зенитно-ракетным комплексам. Также нашим защитникам удалось уничтожить российский ударный вертолет Ми-24 и вражеский разведывательный БПЛА.

Между тем, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, 3 состава боеприпасов, 11 артиллерийских средств и радиолокационную станцию противника.