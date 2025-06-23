ВСУ освободили село на Сумщине, а оккупанты продвинулись на 4 направлениях: обзор фронта ISW
- ВСУ освободили село Андреевка на Сумщине и продвинулись на север от Кондратовки, согласно данным ISW.
- В то же время российские войска достигли некоторого продвижения на нескольких направлениях на Востоке.
Оккупанты продолжают атаковать на разных участках фронта. Впрочем, Силы обороны Украины дают отпор врагу и имеют некоторые успехи на фронте.
К сожалению, российская армия также имела продвижение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
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Что происходит на фронте сейчас
Аналитики ISW опубликовали обновленный отчет о событиях на фронте. Так, российская армия пыталась проводить наступательные операции на Курской области, однако успеха не имела. В то же время на этом участке ВСУ также нанесли контрудар, но существенных изменений не зафиксировано.
В то же время Украина имела успех на Сумском направлении. Так, в ISW подтвердили, что ВСУ освободили село Андреевка, а также продвинулись на север от Кондратовки.
Что происходит на Сумщине и Курщине / Карта ISW
На Харьковской области российская армия продолжает атаковать и не оставляет попыток продвинуться. Аналитики ISW отметили, что оккупанты стали активнее в районе Волчанска, однако существенных изменений на линии разграничения не зафиксировано.
В то же время враг имел продвижение на Купянском направлении. По данным ISW, российские военные продвинулись вблизи Двуречной.
Бои на Харьковщине / Карта ISW
Также оккупанты продвинулись в направлении Боровой. Об этом свидетельствуют новые геолокационные кадры.
В то же время российская армия пыталась наступать на Лиманском, Северском направлениях и вблизи Часового Яра, но успеха не имела. Оккупанты также продолжали наступательные операции на Торецком направлении, однако также не имели продвижений.
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Оккупанты продолжают атаковать на Покровском направлении, где, к сожалению, имеют продвижения. Так, геолокационные кадры от 23 июня свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись на юг от Удачного.
Бои под Покровском / Карта ISW
Российские войска недавно продвинулись на Новопавловском направлении. Согласно геолокационным кадрам от 23 июня, враг имел успех к югу от Веселого.
Бои на Новопавловском направлении / Карта ISW
Оккупанты продолжали наступательные операции в направлении Великой Новоселки, Гуляйполя и на западе Запорожской области. Однако российская армия не имела успеха. Также безуспешными остались вражеские попытки продвинуться на Херсонской области.